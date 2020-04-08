Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Hiç sigortası olmayanlar bile...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yapılan son düzenleme kapsamında ev hanımlarının isteğe bağlı sigortalılık hali ile emekli olmalarının önü açılmıştır. Sevindirici haberi alan ev hanımları düzenlemenin şartlarını araştırmaya, hatta başvurularını yapmaya başladılar. Peki, yeni yasanın çerçevesinde hangi maddeler yer alıyor?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan değişikliğe ilişkin yasa teklifi sunuldu. Tüketici Başvuru Merkezi Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman tarafından verilen haberde "ev hanımlarına emeklilik yasa teklifinin yasalaşması halinde ev hanımlarının hiç çalışmadan emekli olabilecekleri" belirtilmiştir. Peki, ev hanımları nasıl emekli olabilirler? Şartları nelerdir? Kimler bu haktan yararlanabilir? İşte, ev hanımlarının emekliliğine ilişkin hiç bilinmeyen ayrıntılar...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK YASASININ ŞARTLARI NELERDİR?

2020 yılı içerisinde teklifin yasalaşması durumunda; 1995 yılı ve öncesinden beri evli olma (en az 25 yıl evlilik) şartı aranmaktadır.

Kanun kapsamında kadınların yaşları oldukça önemlidir. Ev hanımlarının 1970 ve öncesinde doğması da (50 yaşını geçmiş olmak) istenilen diğer şarttır.

Emeklilik talebinde bulunacak kadınların Sosyal Güvenlik Kurumu ile hiçbir bağının olmaması gerekir. Başka bir ifadeyle ev hanımlarının sigortalı olarak herhangi bir iş yerinde çalışmaması şarttır.

Ev hanımları kendi adına herhangi bir gelire sahip olmamalıdır. Kişilerin kendi adına herhangi bir taşınmaz, gayrimenkul ya da kira gelirinin olmaması gereklidir.

SGK bünyesinde herhangi bir gelir desteğinin alınmaması da şarttır. Bu gelirler arasında; yetim, dul, malullük ve yaşlılık aylığı gibi ödenekler yer almaktadır.

Ev hanımlarının emekli olabilmesi için doğum ya da yurt dışı borçlanması hakkından yararlanmasının önündeki engel kaldırılmıştır. Hizmet borçlanması hakkı ile ev hanımları emekli olabilirler.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Zorunlu sigortalı olmak için aranılan şartları taşımaması nedeniyle kişilerin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile Genel Sağlık Sigortası primlerini kendilerinin ödemesi isteğe bağlı sigortalılık olarak tanımlanır.