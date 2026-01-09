FİNANS

Ev ilanlarında yeni dönem şubatta başlıyor! e-Devlet üzerinden yetki verilecek

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin 1 Şubat’tan itibaren satılık konutları da kapsayacağını, konut satış ilanı için vatandaşların e-Devlet üzerinden emlak danışmanına yetki vereceğini açıkladı.

Ev ilanlarında yeni dönem şubatta başlıyor! e-Devlet üzerinden yetki verilecek

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, yaklaşık bir yıldır kiralık konutlarda ve satılık iş yerlerinde uygulanan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) 1 Şubat'tan itibaren satılık konutları da kapsayacağını belirterek, "Vatandaş, satacağı konutu ilan portalına taşımak için e-Devlet üzerinden emlak danışmanına yetki verecek." dedi.

Akçam, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, EİDS'nin, gayrimenkullerin satış sürecinde yaşanan sıkıntıları engellediğini ve temiz ilan sürecini başlattığını söyledi.

Sistemin son aşamasının gelecek ay tamamlanacağına işaret eden Akçam, "Yaklaşık bir yıldır kiralık konutlarda ve satılık iş yerlerinde uygulanan EİDS, 1 Şubat'tan itibaren satılık konutları da kapsayacak. Böylece, Türkiye'deki tüm gayrimenkuller bu sistemin içerisine dahil edilecek. Vatandaş, satacağı konutunu ilan portalına taşımak için e-Devlet üzerinden emlak danışmanına yetki verecek." diye konuştu.

Akçam, vatandaşların, sistem üzerinden ilgili emlak danışmanının ismini ve ilan süresini de belirleyebileceğini ifade etti.

"ÇOKLU İLAN VEREBİLME YETKİSİ KALDIRILMALI"

"ÇOKLU İLAN VEREBİLME YETKİSİ KALDIRILMALI"

Sistemde bazı küçük değişiklikler yapılması ve çoklu ilan verebilme yetkisinin önüne geçilmesi gerektiğini belirten Akçam, şöyle devam etti:

"Bakanlık yetkililerimizden bunun kaldırılmasını istiyoruz. Çoklu ilan yetkisi kaldırılmalı ki vatandaş bir emlak danışmanıyla çalışıp orada satışı sonuçlandırsın. Ayrıca gayrimenkul sahibiyle aramızda yetkilendirme sözleşmesi yapma zorunluluğumuz var. Bu yetkilendirme sözleşmesi onayı da bu portalın içerisine dahil edilmeli. e-Devlet'e giremeyen yaşlılarımız var, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın burada mülkleri bulunuyor. Bunlara yönelik de çözüm bulunmalı. En azından telefonla da sisteme girip onay verilebilmeli. 'Web Tapu' uygulamasındaki onay gibi bunun benzeri de telefonla yapılabilir."

"SORUMLU EMLAK DANIŞMANLARIYLA ÇALIŞSINLAR"

Akçam, sistemle ilanların daha şeffaf noktaya geleceğine ve onaylı olacağına dikkati çekerek, uygulamanın, sektöre kurumsallık yönünde ciddi avantaj sağlayacağını söyledi.

Gayrimenkulünü satışa çıkaracak vatandaşlara uyarılarda da bulunan Akçam, şunları kaydetti:

"Taşınmaz ticareti yetkisine sahip sorumlu emlak danışmanlarıyla çalışsınlar. Zaten buradaki amaç da o. Sorumlu emlak danışmanına e-Devlet üzerinden yetki vermede imtina etmeyelim. Çünkü sorumlu emlak danışmanı devletle ilgili tüm yasal sorumluluklarını yerine getirmiş ve bu yetkiyi almaya kazanmıştır. Güvenli alışverişin adresi kesinlikle sorumlu emlak danışmanlarıyla çalışmaktan geçer."Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
