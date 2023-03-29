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'Ev kiralarına il il limit getiriliyor' iddiasından sonra... İletişim Başkanlığı açıklama yaptı 'Bakanlığın konuyla ilgili çalışması...'

29.03.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce 27-28 Mart Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. Bültende "Ev kiralarına il il limit getiriliyor" iddiası da yer aldı ve konuya açıklık getirildi. Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Ev kiralarına il il limit getiriliyor” iddiasının doğru olmadığı aktarıldı.

'Ev kiralarına il il limit getiriliyor' iddiasından sonra... İletişim Başkanlığı açıklama yaptı 'Bakanlığın konuyla ilgili çalışması...'

Kira artışında yüzde 25 sınırlamasının 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olduğu belirtilmişti. Artan kiralar herkesin gündemindeki yerini korurken sosyal medyada 'Ev kiralarına il il limit getiriliyor' iddiası da gündem yaratmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yayımlanan 27-28 Mart Dezenformasyon Bülteni'nde konuya açıklık getirildi.

"İDDİA DOĞRU DEĞİL"

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Ev kiralarına il il limit getiriliyor" iddiasının doğru olmadığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili herhangi bir çalışmasının bulunmadığı belirtildi.

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Halihazırda TBMM'nin 8 Haziran 2022 tarihli Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 11 Haziran 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesinin Geçici 1'inci maddesi gereğince konut kira sözleşmelerinde kira bedelinin artışına ilişkin 1 Temmuz 2023'e kadar yüzde 25 oranında üst sınır uygulamasının geçerli olduğu anımsatıldı. (AA)

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