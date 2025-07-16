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Ev sahibi ile kiracı yine karşı karşıya! 2 farklı anlaşma: '6 ay kira ödeme evden çık'

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki sorunlar bitmiyor. En çok da kira bedeli konusunda karşı karşıya geliniyor. Yaşanan bir olayda İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 6 yıldır bir evde oturan kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmazlık yaşandı. Ev sahibi kira bedelini düşük bulurken, taraflar arabulucuya başvurdu. Arabulucu huzurunda ise 2 farklı konu üzerinden anlaşmaya varıldı. İşte o 2 farklı konu...

Ev sahibi ile kiracı yine karşı karşıya! 2 farklı anlaşma: '6 ay kira ödeme evden çık'
Cansu Akalp

Ev sahipleri ile kiracılar arasında kira bedeli ve tahliye konusunda arabulucu huzurunda şaşırtan çözümler üretiliyor. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir kiracı 6 yıl önce bir daire kiraladı. Aradan geçen süreç içerisinde kira bedelinin düşük kaldığını gerekçe gösteren ev sahibi, kiracı ile tartışma yaşadı.

KİRACI 18 BİN TL ÖDÜYORDU, EV SAHİBİ DÜŞÜK BULDU

Milliyet'in haberine göre; Taraflar dava yoluna gitmeden önce arabulucuya başvurdular. Bu sırada ise kiracı, kaldığı eve 18 bin TL kira bedeli ödüyordu. Taraflar arabulucu huzurunda 2 farklı konu üzerinden anlaşmaya vardı.

‘EV SAHİBİ 6 YILLIK KİRACISINI EVDEN ÇIKARMAK İSTEDİ’

Ev sahibi ile kiracı arasında yaşananları milliyet.com.tr’ye açıklayan Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Sözcüsü Umut Metin şu ifadeleri kullandı: “Ev sahibi ile kiracı arasındaki kira ilişkisi 6 yıldır sürmekteydi. Gelinen noktada taraflar arasında kira bedeline ilişkin bir tartışma oldu. Mülk sahibi, kiracısı ile aralarındaki stresli iletişim nedeniyle kiracısının evden çıkmasını istiyordu.

‘KİRACI DÜŞÜK BEDELLE EVDE OTURUYORDU’

Kiracı ise çevre rayiçlere göre düşük bir kira bedeli ile evde oturmaktaydı. Taraflar uzlaşamayınca konu arabulucuya taşındı.

‘6 AY KİRA ÖDEME, EVDEN ÇIK’

Kira bedeli arabuluculuk huzurunda konuşulurken farklı bir anlaşma modeli sağlandı. 2025 sonuna kadar kiracı taşınmazda bulunmaya devam edecek ancak toplam 6 aylık bu sürede kira bedelini ödemeyecektir. Ev sahibi de eğer 6 ay sonunda kiracısı konutu teslim ederse bu 6 aylık sürenin kira bedelini istemeyecektir. 2025 yıl sonu itibarıyla kiracı, evi tahliye edeceğine dair bir tahliye taahhüdü vereceğini de kabul etti.

Ev sahibi ile kiracı yine karşı karşıya! 2 farklı anlaşma: 6 ay kira ödeme evden çık 1

‘KİRACI, EV SAHİBİNE TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ VERDİ’

Taraflar arabuluculuk toplantısında tahliye ve tahliye tarihi konusunda anlaştı. Bu anlaşmayı teyit eden noterden düzenlenen ayrı bir tahliye taahhütnamesini de arabuluculuk anlaşmasından sonra kiracı, ev sahibine teslim etti.

BİR ANLAŞMA DAHA: ‘6 AY SONRA EVDEN ÇIKMAZSA KİRA 2 KATINA ÇIKACAK’

Öte yandan ‘Tahliye tarihi geldiğinde kiracı mülkü geç tahliye ederse’ ihtimaline karşı bir anlaşma daha sağlandı. Kiracı konutu üzerinde anlaşılan tarihte tahliye etmezse çevre rayiçlerin 2 katı oranındaki bir kira bedeli üzerinden anlaşmaya varıldı. Bu yılki rayiç değerler 40 bin TL civarındaydı. Kiracı ve kiraya veren eğer mülk tahliye edilmezse, İstanbul Zeytinburnu ilçesindeki konutun kirasının bu yıl itibarıyla 80 bin TL olarak ödenmesi konusunda anlaşmış oldular.

Bu haliyle hem tahliye hem de tahliyede gecikme olursa, rayiçlere göre daha yüksek kira bedelinin kiracıdan istenebileceği konusunda anlaşma sağlanmış oldu.”

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Anahtar Kelimeler:
Kiracı ev sahibi
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