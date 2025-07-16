Ev sahibi ile kiracı yine karşı karşıya! 2 farklı anlaşma: '6 ay kira ödeme evden çık'

Ev sahipleri ile kiracılar arasında kira bedeli ve tahliye konusunda arabulucu huzurunda şaşırtan çözümler üretiliyor. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir kiracı 6 yıl önce bir daire kiraladı. Aradan geçen süreç içerisinde kira bedelinin düşük kaldığını gerekçe gösteren ev sahibi, kiracı ile tartışma yaşadı.
Milliyet'in haberine göre; Taraflar dava yoluna gitmeden önce arabulucuya başvurdular. Bu sırada ise kiracı, kaldığı eve 18 bin TL kira bedeli ödüyordu. Taraflar arabulucu huzurunda 2 farklı konu üzerinden anlaşmaya vardı.
Ev sahibi ile kiracı arasında yaşananları milliyet.com.tr’ye açıklayan Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Sözcüsü Umut Metin şu ifadeleri kullandı: “Ev sahibi ile kiracı arasındaki kira ilişkisi 6 yıldır sürmekteydi. Gelinen noktada taraflar arasında kira bedeline ilişkin bir tartışma oldu. Mülk sahibi, kiracısı ile aralarındaki stresli iletişim nedeniyle kiracısının evden çıkmasını istiyordu.
Kiracı ise çevre rayiçlere göre düşük bir kira bedeli ile evde oturmaktaydı. Taraflar uzlaşamayınca konu arabulucuya taşındı.
Kira bedeli arabuluculuk huzurunda konuşulurken farklı bir anlaşma modeli sağlandı. 2025 sonuna kadar kiracı taşınmazda bulunmaya devam edecek ancak toplam 6 aylık bu sürede kira bedelini ödemeyecektir. Ev sahibi de eğer 6 ay sonunda kiracısı konutu teslim ederse bu 6 aylık sürenin kira bedelini istemeyecektir. 2025 yıl sonu itibarıyla kiracı, evi tahliye edeceğine dair bir tahliye taahhüdü vereceğini de kabul etti.
Taraflar arabuluculuk toplantısında tahliye ve tahliye tarihi konusunda anlaştı. Bu anlaşmayı teyit eden noterden düzenlenen ayrı bir tahliye taahhütnamesini de arabuluculuk anlaşmasından sonra kiracı, ev sahibine teslim etti.
Öte yandan ‘Tahliye tarihi geldiğinde kiracı mülkü geç tahliye ederse’ ihtimaline karşı bir anlaşma daha sağlandı. Kiracı konutu üzerinde anlaşılan tarihte tahliye etmezse çevre rayiçlerin 2 katı oranındaki bir kira bedeli üzerinden anlaşmaya varıldı. Bu yılki rayiç değerler 40 bin TL civarındaydı. Kiracı ve kiraya veren eğer mülk tahliye edilmezse, İstanbul Zeytinburnu ilçesindeki konutun kirasının bu yıl itibarıyla 80 bin TL olarak ödenmesi konusunda anlaşmış oldular.
Bu haliyle hem tahliye hem de tahliyede gecikme olursa, rayiçlere göre daha yüksek kira bedelinin kiracıdan istenebileceği konusunda anlaşma sağlanmış oldu.”
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