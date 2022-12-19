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Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Artık e-Devlet'ten yapılabilecek

19.12.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-Devlet üzerinden yeni hizmet hayat geçiriliyor. Hükümetten kayıt dışı ekonomiyle mücadele için yeni adımlar attı. Alınan önlemlerin birisi de kira sözleşmeleriyle ilgili olarak planlandı. 2024 sonuna kadar yapılacak düzenleme göre kira sözleşmeleri, e-devlet üzerinden düzenlenecek.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Artık e-Devlet'ten yapılabilecek

Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren haber geldi. Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor. Artık sözleşmeler artık e-devlet üstünden yapılabilecek. Düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 291 kurum ve kuruluşla işbirliği yaparak 900 öneriyi değerlendirdi.Bakanlık bu kapsamda 2023-2025 dönemini kapsayan "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı"nı yürürlüğe koydu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eylem planını, "Rekabet gücünü artırmak, vergi kaybının önüne geçerek sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve gelir dağılımını daha adaletli bir yapıya kavuşturmak için kayıt dışı ekonomiyle mücadelemize devam ediyoruz" sözleriyle açıkladı. Plana göre, 2025 yılı sonuna kadar, kayıt dışılığın önlenmesi için 44 eylem tamamlanacak.

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE E-DEVLET DÖNEMİ

NTV^de yer alan habere göre, kira sözleşmeleri de artık e-devlet üstünden yapılacak.

Plana göre, karar alma süreçlerini desteklemek ve risk analizi çalışmaları yürütmek üzere kira sözleşmeleri, elektronik ortamda düzenlenecek. Düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak.


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Anahtar Kelimeler:
e-devlet Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sözleşmesi

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