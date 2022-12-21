Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zammında 5 yıl kriteri...

Kira fiyatlarındaki rekor artış ve yüksek enflasyona rağmen ev sahipleri kiracılarına yüzde 25 kira zammı yapabiliyor. Bu yasaya takılan ev sahipleri kiracı tahliyesi ve kira zammı için yol arıyor. Ev sahibi ve kiracılar bu konuya dikkat. Kira zammında 5 yıl kriteri var...

KİRA ARTIŞINA YÜZDE 25 SINIRI

7409 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 4. maddesine göre; Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği 11 Haziran 2022 tarihi ile 1 Temmuz 2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla geçerli olacak.

EĞER KİRACI 5 YILI DOLDURDUYSA...

Ancak bu noktada dikkat edilmesi gerek bir kriter var. O da kiracının kaç yıllık bir kiracı olduğu. Kira sözleşmesi 5 yılı aşan kiracılar için ev sahiplerinin kira bedelinin tespiti için sulh hukuk mahkemeleine dava açma hakkı var.

Belirlenecek kira bedelinde hâkim yüzde 25 sınır ile bağlı kalmıyor. Bu noktada kira bedeli hâkim tarafından emsal bedellere göre tespit ediliyor.

Bu kira tespit davası da kira sözleşmesi başladıktan 5 yıl boyunca açılamaz. 5'inci yılı takip eden 6'ncı yıl için açılabilir.

10 YILLIK KİRACILAR DİKKAT!

Türk borçlar kanunu 347. maddesine göre 10 yılını dolduran kiracı hiçbir sebep gösterilmeksizin tahliye edilebiliyor. Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılıyor.

Ev sahibi, kira sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verme hakkına sahiptir.

