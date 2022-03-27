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Ev sahipleri dikkat! Bunu yapmazsanız cezası var... 31 Mart son gün

27.03.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren gelir vergisi beyanname verme süresi 31 Mart 2022 tarihinde sona eriyor. 2021 yılında elde edilen konut kira geliri 7 bin TL'yi aşanlar beyanname verecek. Vergisini zamanında ödemeyenler ise, kira geliri üzerinden verginin bir katı tutarında ceza alacak.

Ev sahipleri dikkat! Bunu yapmazsanız cezası var... 31 Mart son gün

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren kritik tarihe çok kısa bir süre kaldı. Türkiye'de meskeni ve işyerini kiraya veren yaklaşık 13 milyon vatandaş için beyanname süresi 31 Mart'ta doluyor. 1 Ocak-31 Aralık 2021 döneminde kiraladığı konuttan 7 bin TL, işyerinden ise 53 bin TL'nin üzerinde getiri elde eden mükelleflerin beyan dönemi için son 5 gün kaldı. Mükellefler, 1 Ocak- 31 Aralık 2021 dönemi konuttan 7 bin TL, iş yerinden ise 53 bin TL'nin üzerinde kira getirisi sağlaması halinde gelir vergisi ödeyecek. Konutta sadece tek mesken için istisna uygulanacak. Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan faydalanamayacak.

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İSTİSNA ORANI BİR KONUT İÇİN

İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek. İstisna oranı sadece bir konutta kullanılabildiği için birden fazla konuttan kira geliri elde edenlerin buna dikkat etmesi gerekecek.

Öte yandan işyeri kira gelirinde beyan sınırı geçilmesi durumunda istisna oranı düşülmeyecek. Vatandaşlar internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebiliyor. Ayrıca ikametgâhın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlem yapılabiliyor. Hazır Beyan Sistemi'ne 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.

İKİ TAKSİTTE ÖDENEBİLİYOR

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İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üzeri mükellefler, okuma yazma bilmeyenler ile engelli ve hastalar "444 0 189" numaralı Vergi İletişim Merkezi'nden yardım isteyebilecek. Bu kimselere randevu sistemine göre Maliye Bakanlığı'ndan bir memur yardımcı olacak. Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.

Yıllık beyanname verme konusunda mükellefler Vergi İletişim Merkezi'ni (VİMER-189) arayarak her türlü bilgiyi alabilecek. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, mükelleflere beyanname süresini geçirmemeleri çağrısında bulunarak, "Zamanında beyanname vermeyenler, beyan edilmeyen kira geliri tutarı üzerinden gelir vergisi hesaplanmak suretiyle verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası ile karşılaşacaklar" dedi. (SABAH)


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