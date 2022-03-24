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Ev sahipleri dikkat! Vergi ödemesi ile ilgili flaş detay... Ödemeyebilirsiniz

24.03.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren emlak vergisinde son dakika gelişmesi yaşandı. 2 milyon kişi için beyan dönemi mart ayı itibariyle başladı. Eğer vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için belli oranda gecikme zammı uygulanacak. Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi ile ilgili en çok merak edilenlerin başında kimlerin emlak vergisi ödeyeceği ya ödemeyeceği konusu geliyor. İşte vergi ödemeleriyle ilgili son dakika gelişmesi...

Ev sahipleri dikkat! Vergi ödemesi ile ilgili flaş detay... Ödemeyebilirsiniz

Konut ve iş yeri kira geliri elde eden milyonlarca kişi için önemli haber geldi. Kira geliri elde yaklaşık 2 milyon kişi için beyan dönemi mart ayı itibariyle başladı.Evi ve işyeri kirada olanlar için beyanname dönemi 1 Mart itibarıyla başladı ve 31 Mart’a kadar devam edecek.Eğer vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için belli oranda gecikme zammı uygulanıyor. Emlak vergisi konusunda önemli açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, emlak vergisinde yapılan düzenlemeler sonucunda bazı vatandaşların emlak vergisinden muaf olduğunu ancak bu konuda çoğu vatandaşın bilgi sahibi olmadıklarının altını çizdi.

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KİMLER KİRA GELİR VERGİSİ ÖDEMEZ?

Aydemir yaptığı açıklama şu cümlelere yer verdi;

“Emlak vergisinden bir mülkü olan ancak mülkü dışında başka herhangi bir geliri olmayan emekliler, dullar, şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler muaf tutulmaktadır. Bu noktada en önemli husus ise brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul ya da hisse sahibi olanlar da vergiden muaf oluyor. Buna rağmen ödeme yapan vatandaşlar ise 5 yıla kadar yaptıkları ödemeleri geri alabiliyor."

2022 YILI EMLAK VERGİ DEĞERLERİ

Emlak vergi değerleri, 2022 yılında, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 18,10) kadar artırılarak hesaplanacak. Buna göre 2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42'nci maddesinde yer alan tutar, 2021 yılına ait tutarın 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (yüzde 36,20/2= yüzde 18,10) oranında artırılması suretiyle 6 bin 173 Türk lirası olarak hesaplandı. Böylece, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 6 milyon 173 bin liranın üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olacak.

NASIL ÖDENİYOR?

Emlak vergisi borç ödeme işlemleri için en çok tercih edilen ödeme seçeneklerinin başında elektronik ortamda yapılabilen ödemeler geliyor. Bunun dışında dileyen vatandaşlar belediyelerin ilgili birimlerine ya da banka şubelerine giderek ödeme yapabiliyor. (İHA)

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