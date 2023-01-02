Ev sahipleri ve kiracıların gözü bu haberde! Yeni yılda kira artış oranı ne kadar olacak? Bu tarihe dikkat

Ev sahipleri ve kiracıların gözü bu haberde... Ev sahipleri yeni yılın ilk ayında kiracılarına ne kadar zam yapabileceklerini araştırıyorlar. Yarın TÜİK 2022 Aralık ayı enflasyon oranlarını açıklayacak ancak kiralara enflasyon oranında zam yapılamayacak. Fahiş kira artışının önüne geçmek için getirilen kira düzenlemesi yeni yılda da geçerliliğini sürdürüyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

KİRA ARTIŞINDA BU SINIRA DİKKAT!

Ev sahipleri, kiracılarına yeni yılda ne kadar zam yapabileceklerini araştırıyorlar. Kiracı ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren kira zammı artışı her ay açıklanan enflasyon oranının ardından belli oluyordu. TÜİK yarın Aralık 2022 enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ancak kira zammı enflasyon oranlarına göre yapılamayacak.

Hükümet fahiş kira artışının önüne geçebilmek adında kira artışına yüzde 25'lik bir sınır getirmişti. Bu düzenleme yeni yılda da geçerliliğini sürdürüyor.

Yeni düzenlemeye göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen ve 5 yılı geçmeyen kira sözleşmelerinde, kiralara yüzde 25’in üzerinde artış yapılamıyor.

BEŞ YILLIK SÜREYE DİKKAT!

Yasal düzenleme; ‘Bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla geçerlidir’ ifadesi TBK’nin 344. maddesinin 1. fıkrasında yer alan beş yıllık sürenin dolmadığı durumlarda uygulama alanı buluyor.

Yani ilk beş yıllık süre içerisinde olan veya beş yıllık süre içinde olmak kaydıyla birer yıllık dilimler halinde yenilenen kira sözleşmelerinde yeni dönem kira parasına en fazla yüzde 25 artış yapılabiliyor.

İlk beş yıllık süre içerisinde TÜFE artış oranı yüzde 25 altında ise kira bedelindeki artış oranı yine TÜFE artış oranı olarak belirleniyor.

KİRA TESPİT DAVASI AÇILABİLİR

Geçici yasa ile TBK’nın 344/3 maddesinde yer alan ve beş yıllık sürenin dolması halinde de kira parasının yüzde 25 oranında artırılacağına ilişkin herhangi bir düzenleme veya sınırlandırma bulunmuyor.

Bu sebeple kira akdinin başlangıcından itibaren beş yıllık kira süresi dolmuş ise kiralayan artık geçici yasa ile getirilen yüzde 25 ile bağlı kalmak zorunda olmuyor. Beş yıllık süre dolmuş ise kiralayan isterse (yeni kira dönemi 11 Haziran 2022-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında olsa dahi) beş yıllık süre dolduğu için yörede oluşan emsal kira paralarına göre TBK’nın 344/3 maddesi gereği hak ve nesafet kuralına göre kira tespit davası açma hakkına sahiptir.

ARALIK AYI ENFLASYONU YARIN AÇIKLANACAK

Aralık yaı enflasyon verileri yarın saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

Aralık ayı verilerine ilişkin enflasyon beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,61 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Aralık 2022 için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,40 ve en yüksek yüzde 4,00 aralığında yer aldı.



