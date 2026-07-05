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Ev sahiplerinin bu talebi tepki çekti: Kiracılar düzenleme bekliyor

İstanbul'da kiralık ev arayanlar yüksek kira, 2-3 aylık depozito ve peşin ödeme talepleriyle karşı karşıya. Taşınma maliyeti 100 bin lirayı aştı.

Ev sahiplerinin bu talebi tepki çekti: Kiracılar düzenleme bekliyor
Aleyna Türkmen

Kiralık konut piyasasında yaşanan yüksek fiyatlar, ev değiştirmek isteyen vatandaşların karşısına bu kez artan taşınma masraflarıyla çıkıyor. Kira bedellerindeki yükselişe ek olarak depozito, peşin ödeme, komisyon ve nakliye giderleri de kiracıların yükünü her geçen gün artırıyor.

İstanbul'da kiralık ev bulmaya çalışan birçok kişi, yüksek kira fiyatlarının yanı sıra ev sahiplerinin yasal sınırları aşan talepleri nedeniyle zor durumda kalıyor. Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan depozito sınırına rağmen, bazı ev sahiplerinin iki hatta üç kira bedeli kadar depozito istediği belirtiliyor. Bunun yanında altı aylık ya da bir yıllık kira bedelinin peşin ödenmesini şart koşan ev sahiplerinin sayısının da arttığı ifade ediliyor.

Ev sahiplerinin bu talebi tepki çekti: Kiracılar düzenleme bekliyor 1

TAŞINMA MALİYETİ 100 BİN LİRAYI AŞTI

Ekonomim'de yer alan habere göre, emlak komisyonu, nakliye ve diğer taşınma giderleri de eklendiğinde orta gelir grubuna hitap eden bir eve taşınmanın maliyeti şimdiden 100 bin lira sınırını geçmiş durumda.

Artan maliyetler nedeniyle kiracılar yalnızca yeni bir ev bulmakta değil, taşınma sürecini finanse etmekte de ciddi güçlük yaşıyor.

Ev sahiplerinin bu talebi tepki çekti: Kiracılar düzenleme bekliyor 2

KİRACILARDAN YASAL DÜZENLEME TALEBİ

Barınma hakkının piyasa koşullarına bağlı bir pazarlık unsuruna dönüştüğünü savunan kiracılar, bu uygulamalara karşı yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Kiracılar, depozito tutarının tek kira bedeliyle sınırlandırılmasını, yıllık peşin kira gibi keyfi taleplerin yasaklanmasını ve fahiş şartlar öne süren ev sahiplerine yaptırım uygulanmasını talep ediyor.

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