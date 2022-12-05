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Ev sahiplerinin yeni zam bahanesi! Kirada oturanlar dikkat... Bu oyuna gelmeyin

05.12.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yüksek seyreden enflasyon sebebiyle ev fiyatları sert yükselmiş, kiralar da fahiş rakamlara ulaşmıştı. 2023 yılına sayılı günler kala ev sahiplerinin yeni zam bahanesi ortaya çıktı. Kiracıların kontrat dönemi bitmemesine rağmen yeni yılda maaşlara yapılacak zamları gerekçe gösteren ev sahipleri, kiralara zam istemeye başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, "Yılbaşında maaşlara gelecek zamlar nedeniyle zam talep edilemez" dedi.

Ev sahiplerinin yeni zam bahanesi! Kirada oturanlar dikkat... Bu oyuna gelmeyin

Türkiye'de seyreden yüksek enflasyon sebebiyle vatandaşlar ev fiyatları ve kiralardan şikayetçi olmaya devam ediyor. Son olarak yeni yıla sayılı günler kala ev sahiplerinin yeni zam bahanesi kiracıların tadını kaçırdı. Bazı ev sahipleri, kontrat dönemi olmamasına rağmen kiracılarından maaşlarına gelecek yılbaşı zammı nedeniyle kira artışı istemeye başladı. İşte detaylar...

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, "Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım ayı değişim oranları açıklandı. Buna göre iş yerleri için yıllık kira artışı yüzde 70,36 ile rekor seviyeye ulaştı. Konutlar ise 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 akşamına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde yüzde 25 oranında net bir artış oranı söz konusu. Özellikle de home ofislerde iş yeri olarak kullanılıyor ise onlarda da kira artışı iş yeri artışına tabii" ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 25 ZAM SINIRINA UYAN ÇOK AZ'

Gayrimenkuldeki fiyat artışları nedeniyle birçok şehirde ev sahiplerinin kiraları iki katına çıkardığını kaydeden Akdoğan, "Yüzde 25’lik zam sınırına uyanların sayısı çok az. Ancak yapılan artışlara rağmen yılbaşının yaklaşmasıyla ev sahiplerinden tekrardan zam talepleri gelmeye başladı. Fakat zamlar, kontratın yenilendiği ayda yılda bir kere yapılır. Yılbaşında maaşlara gelecek zamlar nedeniyle zam talep edilemez" diye konuştu.

'EVDEN ÇIKARAMAZ'

Ev sahibinin haklı bir nedeni olmadan kiracısının çıkaramayacağını aktaran Akdoğan, "Kiracının kirayı ödememesi, sözleşme maddelerine aykırılıkta bulunması, evin izinsiz başkasına kiraya verilmesi ya da sözleşmede yazan amaç dışında kullanılması, evde esaslı bir tadilat, tamirat yahut yıkım yapılacak olması gibi haklı sebepleri bulunuyorsa kiracı tahliye edilebilir. Ancak kiracı kirasını ödüyorsa, aidatlarını ödüyor, sorumluluklarını yerine getiriyorsa ve evi de amacına göre kullanıyorsa o kiracı tahliye edilemez" ifadelerini kullandı.

'KİRA TESPİT DAVASI AÇABİLİR'

Akdoğan, kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan zam sorunun davayla çözülebileceğini belirterek şunları söyledi:

"Kiralama üzerinden 5 yıl geçmişse ve kira bölge ortalamasının altında kalıyorsa ev sahibi 'kira tespit davası' açıp, zam talep edebilir. Bu noktada bölgedeki kira bedelleri incelenir ve kira yeniden belirlenir. Fakat bu durumda kiracının hakkını koruyan bir kira bedeli belirleniyor. Mahkeme 'hakkaniyet indirimi' yapıp yeni kiraya karar veriyor. Eğer kira sözleşmesinin üzerinden 10 yıl geçmişse de 'herhangi bir gerekçe göstermeksizin' evden çıkarma hakkı var ama en az 3 ay önceden yazılı bildirim yapılması gerekiyor."

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