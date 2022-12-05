"Kira sözleşmelerinin tamamında var" Ev sahiplerinden kiracılara yeni şart! Yüzde 25 zam kuralına uymuyorlardı bu sefer de...

Bilindiği üzere İstanbul’da kiralık ev bulmak giderek zor bir hale geldi. Son dönemde ev sahiplerinin yeni talepleri arasında kefil şartı da yer alıyor. Bu nedenle kiracılar ev bulmanın yanında bir de kefil bulmak durumunda kalıyor. Üstelik bazı ev sahiplerinin, kiracının bulmasını istediği kefilin devlet memuru olmasını istediği de belirtiliyor. Kiracılar ise memur kefil şartının yasaya uygun olup olmadığını araştırıyor. İşte konuyla ilgili detaylar…

Kanal D Haber’in haberine göre ev sahiplerinin taleplerine bir yenisi daha eklendi. Ev sahiplerinin en sonuncu şartı ise kiracıdan memur kefil istenmesi oldu.

"KİMSE KİMSEYE KEFİL OLUR MU BU DEVİRDE?"

Konuyla alakalı düşünceleri alınan bazı vatandaşlar “Çıkartması dert, parayı alması dert. Kefil isterim” şeklinde fikrini belirtti.

Bazıları ise “Memuru nereden bulacağız, kefil memuru… Kimse kimseye kefil olur mu bu devirde?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"KİRALAR ARTIK UÇMUŞ"

Konuyla ilgili konuşan avukat Mustafa Zafer, “Ev sahibinin memur kefil istemesinin amacı, alacağını garanti altına almak.” dedi.

Vatandaşlar ise konuyla ilgili yorumlarında “Kiracının işi çok zor. Yani kiralar artık uçmuş, gidiyor” ifadelerini kullandı.

EV SAHİPLERİNDEN KİRACIYA YENİ ŞARTLAR

Son dönemde İstanbullular bütçesine göre ev bulmakta zorluk yaşıyor, bazıları ise hiç ev bulamıyor. Kira fiyatları almış başını giderken birçok ev sahibinin yüzde 25 zam kuralına uymadığı da belirtiliyor. Bu zorlukların üstüne ev sahiplerinin kiracıya yeni şartlar koştuğu da ifade ediliyor.

Ev sahipleriyle ilgili izlenimlerini anlatan bir vatandaş “Bankacı, evli, memur olmalarını istiyorlar ev sahipleri” dedi.

"KİRA SÖZLEŞMELERİNİN TAMAMINDA VAR"

Ancak kiracının memur olmaması halinde bazı ev sahiplerinin kefil şartı koştuğu da aktarılıyor. Avukat Zafer ise “Kira sözleşmelerinin tamamında kefil var. Ancak bu kanunen oraya eklenmek zorunda olan bir ibare değil.” dedi.

"DİLEYEN DİLEDİĞİNİ SÖZLEŞMEYE KEFİL OLARAK ALABİLİR"

Kefil şartını bir adım daha ileriye taşıyan ev sahiplerinin kiracıdan kefil memur istediği de ifade ediliyor.

Bu durumun yasal olup olmadığıyla ilgili soru yöneltilen avukat Zafer, “Borçlar kanunu hükümleri gereğince dileyen dilediğini sözleşmeye kefil olarak alabilir” şeklinde konuştu.

Ev sahiplerinin bitmek bilmeyen şartlarından dertli olan kiracılar ise “Kiracının işi gerçekten çok zor” yorumunda bulundu.