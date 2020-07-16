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Ev ve araba alım-satımında önemli gelişme! Çok ağır cezalar söz konusu...

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.07.2020 12:13 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde ve sonrasında vatandaşlar fahiş fiyatlardan şikayetçi. Günlerce karantinada kalan vatandaşların normalleşme sürecinde alışveriş yapmaları bir hayli zorlaştırılıyor. Bazı firmalar ev ve araç satışlarında uyguladıkları fahiş fiyatlar yüzünden birçok insanı zor durumda bırakıyor. Bu fiyatları uygulayanlara ne cezalar verileceğini yazımızda sizlere aktardık.

Ev ve araba alım-satımında önemli gelişme! Çok ağır cezalar söz konusu...

Vatandaşların son günlerde özellikle sıkıntı çektiği araç piyasasının üstüne konut piyasası da eklenmiş oldu. Araba ve evlere uygulanan fahiş fiyatlar yüzünden ülke içi para dolaşımı azaldı. Fakat bakanlıklar hemen harekete geçti. İşletmeler, eğer fahiş fiyattan bir ürün satacak olursa iki bakanlık birden cezai yaptırım uygulayacak. Vatandaşları sevindiren bu haberin detaylarını yazımızda değerlendirdik.

EV VE ARABA SATIŞLARINDAKİ FAHİŞ FİYATLAR

Kamu bankaları tarafından bir süredir yürütülen uygun faizli konut ve taşıt kredilerinden birçok vatandaş yararlandı ve yararlanmaya devam ediyor. Fakat devlet destekli bankaların bu yürüttüğü kampanyaya karşı konut fiyatlarında bir yükselme meydana geldi. Konut fiyatlarındaki zam %30 oranlarını buldu.

VATANDAŞLARIN ŞİKAYETLERİ

60 bine yakın vatandaş bu durumu resmileştirip ilgili bakanlıklara şikayette bulundu. 12 bine yakın firma, vatandaş tarafından fahiş fiyat uyguladığı için şikayete maruz kaldı. Eğer siz de böyle bir durumdan yakınıyorsanız 175'i arayarak Tüketici Danışma Hattı'na başvurarak şikayetlerinizi resmiyete dökebilirsiniz.

BAKANLIKLARIN MÜDAHALELERİ

Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından ortak olarak yürütülen operasyon 6 Temmuz günü başlamış bulunuyor. Her iki bakanlık da iki koldan firmaları soruşturmaya ve fahiş fiyat uygulayanları tespit etmeye başladı.

Üstelik fahiş fiyat döneminden önce de Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen bir operasyon bulunuyordu. İşte o operasyonun detayları:

10 bin civarında firma mercek altına alınmıştı.
50 bine yakın üründe fahiş fiyat sorgusu altında inceleme başlatılmıştı.
Süreç sonucunda 2 bin 400 firmanın savunması alındı.

UYGULANACAK OLAN CEZALAR

Geçtiğimiz günlerde fahiş fiyat uygulayan firmalara 10 bin liraya kadar cezai yaptırım uygulanıyordu. Yeni gelen torba yasayla bu yaptırım değişti. Üstelik stokçuluk yapan firmalar da bu yaptırıma maruz kalacak. İşte o cezalar:

Bugüne kadar 10 bin liraya kadar olan cezai yaptırımlar 10 bin - 100 bin olarak değiştirildi. Fahiş fiyata ürün satan firmalara 10 bin liradan 100 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.
Stokçuluk yaparak vatandaşların ürünlere ulaşmasını engelleyen firmalara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.
Cezaların belirlenmesinde Haksız Fiyat Kurulu yetkili olacak ve cezaların uygulamasını Ticaret Bakanlığı üstlenecek.

BUGÜNE DEK NE KADAR CEZA UYGULANDI?

Ticaret Bakanlığının açıklamalarına göre sadece Mart ve Nisan aylarında, salgın süreci için gerekli olan ekipman ürünlerinin satışını yapan firmalara uyguladığı fahiş fiyatlardan dolayı ceza kesildi. Toplam 291 firmaya 11,8 milyon lira para cezası yaptırımı uygulandı. Fiyatların temiz ve şeffaf bir şekilde Haksız Fiyat Kurulu tarafından belirlendiği açıklandı.

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