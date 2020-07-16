Ev ve araba alım-satımında önemli gelişme! Çok ağır cezalar söz konusu...

Vatandaşların son günlerde özellikle sıkıntı çektiği araç piyasasının üstüne konut piyasası da eklenmiş oldu. Araba ve evlere uygulanan fahiş fiyatlar yüzünden ülke içi para dolaşımı azaldı. Fakat bakanlıklar hemen harekete geçti. İşletmeler, eğer fahiş fiyattan bir ürün satacak olursa iki bakanlık birden cezai yaptırım uygulayacak. Vatandaşları sevindiren bu haberin detaylarını yazımızda değerlendirdik.

EV VE ARABA SATIŞLARINDAKİ FAHİŞ FİYATLAR

Kamu bankaları tarafından bir süredir yürütülen uygun faizli konut ve taşıt kredilerinden birçok vatandaş yararlandı ve yararlanmaya devam ediyor. Fakat devlet destekli bankaların bu yürüttüğü kampanyaya karşı konut fiyatlarında bir yükselme meydana geldi. Konut fiyatlarındaki zam %30 oranlarını buldu.

VATANDAŞLARIN ŞİKAYETLERİ

60 bine yakın vatandaş bu durumu resmileştirip ilgili bakanlıklara şikayette bulundu. 12 bine yakın firma, vatandaş tarafından fahiş fiyat uyguladığı için şikayete maruz kaldı. Eğer siz de böyle bir durumdan yakınıyorsanız 175'i arayarak Tüketici Danışma Hattı'na başvurarak şikayetlerinizi resmiyete dökebilirsiniz.