Ev ve araba almak isteyenler dikkat! İslam Memiş Mayıs ayı için uyardı: Sakın...

Dolar ve altındaki son durum yakından takip edilirken, ev veya araba almak isteyenler fiyatların ne tarafa doğru evrileceğinden emin olamıyor. Döviz ve altına yatırım yapıp ev veya araba almak isteyen vatandaşlar "Ev ve araba fiyatları düşer mi? Dolar ve altın fiyatları ne olur?" sorularına yanıt arıyor. Yatırımını nereye yapacağı konusunda kararsız kalanlar için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyaz TV'de katıldığı "Her Açıdan" programında Niüfer Batur'un sorularını yanıtlayan Memiş; altın, dolar, ev ve 2. el araba fiyatlarıyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamalarından öne çıkan satır başları;

"ALIM POZİSYONUDUR"

"Dolar, bugün bu kadar değer kazanırken onun karşısında en fazla ne değer kaybediyor. İnsanların bunu sorgulaması gerekiyor. Ne değer kaybetmişse ona yatırım yapılmalı bence. Bir şey zirveyi yakalamışsa o satım pozisyonudur. Bir şey değer kaybetmişse o da alım pozisyonudur. Dolar, tırmanırken; Dolar/Euro paritesi geriledi. Mesela İngiliz Sterlin'i de sert bir şekilde geriledi. Bunları gözden kaçırmamak gerekiyor.

ALTIN VE DOLARDAKİ DURUM

Gram altın yükselince herkes kuyumculara gidiyor, dolar artınca herkes dolar alıyor. Ama çok büyük bir tuzak var. Malı alırken kazanmak gerekiyor. Her ne kadar Fed'in Mayıs'ta 50 baz puanlık bir faiz artırımını yapacağı konuşulsa da ben şüpheli bir şekilde çekerim kendimi kenara. Dolar, aşırı değer kazandı.

'Ev ve araba almak için param var. Eğer altın veya dövize yatırım yaparsam üzerine biraz daha koyar öyle alırım' demek yanlıştır. Dolardan yükseliş bekliyorsak ev fiyatları da artacak demektir.

2. EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Araba almaya ihtiyacınız varsa alın ama şunu da unutmayın. 'Bayramdan önce fiyatlar artacak, memlekete gideceğiz geleceğiz sonra da arabamızı satacağız' böyle bir ekonomi yok. Bu hikaye eskide kaldı. Şimdi dövizde ben yukarı yönlü yükselişler öngörüyorum. Dolayısıyla ithal ettiğimiz araba fiyatlarında bir artış olacaktır. Ortada bir tedarik problemi yok ama bir balon oluşturuyorlar. İnsanlar kendine sormalı "Ben bu araçlara bu kadar para vereceğim. Ama ne kazanacağım. Benden ne alacak ne götürecek?"

MAYIS AYI İÇİN UYARDI

Nisan ayında altın, dolar uçacak hikayelerini rafa kaldırın. Zaten bir tuzak vardı işledi. Yüksekten herkese aldırdılar. Yüksekten alan kaybetti. Nisan ayında ben döviz ve emtia tarafında düşüş öngörümü devam ettiriyorum. Ama gelen tehlikeler o kadar büyük ki, dolayısıyla da Mayıs ayında şirket iflaslarını daha sık göreceğiz. Küresel anlamda Mayıs ayında bir çatlak, bir rüzgar gelme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. Nisan ayında bu gördüğümüz düşüşler bence son düşüşlerdir.

"SAKIN BORÇLANMAYIN"

Döviz geliriniz yoksa dövizle borçlanmayın. Altın geliriniz yoksa altınla borçlanmayın. Eğer döviz ve altınla borçlanıyorsanız geriye ödeme durumunda 2-3 katına ödeme durumunda kalabiliyorsunuz."

