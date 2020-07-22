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Evde bakım maaşı arttı mı? Engelli aylığı ne kadar oldu? Bakan Selçuk açıkladı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.07.2020 11:12 | Son Güncelleme

Evde bakım maaşı arttı mı sorusu nihayet yanıt buldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan, evde bakım yardımı ve engelli aylığı konusunda açıklama geldi. İşte engelli aylığı ve evde bakım aylığı 2020...

Evde bakım maaşı arttı mı? Engelli aylığı ne kadar oldu? Bakan Selçuk açıkladı!

Evde bakım maaşı artacak mı?” sorusu bir süredir vatandaşların gündemindeydi. “Evde bakım parası artacak mı?” sorusuna yanıt olacak önemli açıklama; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. 2020 yılı Temmuz - Aralık dönemi için evde bakım parası ve engelli aylığı 2020 ücretlerinde artış olduğunu belirtti. Engelli aylığı ve evde bakım parası ne kadar 2020?

Evde bakım maaşı arttı mı?

Evde bakım parası arttı mı sorusu vatandaşların merakla cevap aradığı sorulardan bir tanesi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını bulunan vatandaşların aylıklarını 567.97 TL’ye çıktığını belirtti. Ağır silikozis hastalığı olanların aylıkları da 1.562,86 TL’ye yükseldi. Evde bakım parası ne kadar konusunda önemli açıklamalar yapan Selçuk, 535.805 engelli vatandaş için evde bakım yardımı yapıldığını aktardı. Buna göre evde bakım yardımı 2020 yılının Temmuz ve Aralık dönemi için artış gerçekleştirildiğini de bildirdi. Evde bakım parası 2020 yılı Temmuz - Aralık döneminde aylık 1.544,61 TL oldu.

Evde bakım aylığı 2020 artışının yanı sıra Bakan Selçuk; koruyucu ailelere çocuk başına ödenen ücretin de 1.485 TL’den 1.687 TL’ye çıktığını bildirdi. Bakan Selçuk; engelli aylığı ve evde bakım aylığı ödemelerinin nasıl yapıldığını konusunda da bilgi verdi. Yaşlı ve engelli aylık ödemeleri her ayın 5’i ile 9’u arasında PTT aracılığı ile yapılıyor. Talep edildiği durumda aylıklar hanelere de teslim ediliyor. Böylece vatandaşlar engelli aylığı ve evde bakım parası 2020 ödemelerini alırken herhangi bir sorun yaşamıyor.

Engelli aylığı ne kadar oldu?

Engelli aylığı ne kadar?” sorusunun yanıtı da çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Bakan Selçuk, memur maaşı zammı ile beraber yaşlı aylıklarının 711.50 TL’ye, % 40-49 engelli aylığı ücretinin 567.97 TL’ye, %70 ve üstü engelli raporu bulunan vatandaşların engelli aylığı ödemelerinin ise 851.95 TL’ye yükseldiğini belirtti.

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