Evde bakım maaşı arttı mı? Engelli aylığı ne kadar oldu? Bakan Selçuk açıkladı!

“Evde bakım maaşı artacak mı?” sorusu bir süredir vatandaşların gündemindeydi. “Evde bakım parası artacak mı?” sorusuna yanıt olacak önemli açıklama; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. 2020 yılı Temmuz - Aralık dönemi için evde bakım parası ve engelli aylığı 2020 ücretlerinde artış olduğunu belirtti. Engelli aylığı ve evde bakım parası ne kadar 2020?

Evde bakım maaşı arttı mı?

Evde bakım parası arttı mı sorusu vatandaşların merakla cevap aradığı sorulardan bir tanesi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını bulunan vatandaşların aylıklarını 567.97 TL’ye çıktığını belirtti. Ağır silikozis hastalığı olanların aylıkları da 1.562,86 TL’ye yükseldi. Evde bakım parası ne kadar konusunda önemli açıklamalar yapan Selçuk, 535.805 engelli vatandaş için evde bakım yardımı yapıldığını aktardı. Buna göre evde bakım yardımı 2020 yılının Temmuz ve Aralık dönemi için artış gerçekleştirildiğini de bildirdi. Evde bakım parası 2020 yılı Temmuz - Aralık döneminde aylık 1.544,61 TL oldu.