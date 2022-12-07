Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş sorgulaması nasıl yapılır? 2023 evde bakım maaşı yükselecek!

2023'e sayılı günler kala evde bakım maaşının ne kadar olacağı da araştırılmaya başlandı. Evde bakım ödemeleri her ay düzenli olarak hesaplara yatıyor. Net maaşlar, ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamları sonrasında belli olacak. Peki evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş sorgulaması nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Aralık ayı ödemelerinin de 15'inde başlaması bekleniyor.

Evde bakım maaşının miktarı, asgari ücret açıklandıktan sonra belli olacak. Asgari ücret, aralık ayı enflasyon rakamlarının ocak ayında açıklanmasıyla belli olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşını sorgulamak için e-Devlet'in, 'https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu' adresine tıklayın. Sorgulamalar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifre ile giriş sağlanarak yapılacak.



