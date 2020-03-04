Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Mart ayı maaşı yattı mı?

Evde bakıma muhtaç durumda olan yaşlılar ve engelliler yakınlarının yakın ilgisi ve fedakarlığı ile hayata tutunuyorlar. Tabii bu fedakarlıklar ekonomik olarak aileleri zor durumda bırakabiliyor. Devlette bu durumdaki kişilere evde bakım maaşı yatırıyor. Bu yüzden evde bakım maaşı ile ilgili son durum yakından takip ediliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

4 Mart itibari ile henüz evde bakım maaşı hiçbir ilde yatırılmış değil. Önümüzdeki günlerde maaşın yatırılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Bulunduğunuz ilde maaşın yatım yatmadığını öğrenmek için iki yöntem bulunuyor. İster aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz sayfadan e-devlet girişi ile isterseniz de SMS ile (Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar) öğrenebilirler.

E-devlet ile evde bakım parası sorgulama için tıklayınız

SMS ile sorgulama:

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

2020 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2020 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından evinde hasta, engelli ve yaşlı hastalara bakan 1. derecedeki aile yakınlarına ödenen evde bakım maaşlarına da zam geldi. 2020 yılında 2022 maaşı da denilen evde bakım maaşı 1.384 liradan, 1.457 liraya çıktı.