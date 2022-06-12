Evde bakım maaşı yattı mı? 12 Haziran evde bakım maaşı parası yatan iller listesi!

Haziran ayının ortasına gelinmesiyle beraber evde bakım maaşı yatan iller sorgulanmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç bireylerin ailelerine sağlanan ödenekle ilgili olarak "Evde bakım maaşı yattı mı?" sorusu araştırılıyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Vatandaşlar tarafından sorgulanan evde bakım maaşını sorgulamak için iki ayrı yöntem bulunuyor. Bunlardan biri SMS olurken, diğeri ise e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulama yöntemi oluyor.

e-Devlet sayesinde devlet dairelerinde yapılan bir çok işlemi online şekilde yapmak mümkün olabiliyor. Ayrıca e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden evde bakım aylığı bilgilerine ulaşılabiliyor. Bunun için öncelikle sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarını giriyor ve ardından sorgulama işlemini gerçekleştiriyor.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Ziraat Katılım Bankası ile maaşlarını alanlar ise telefonlarının mesaj kısmına BAKIYE yazıp, 4747'e mesaj atarak evde bakım maaşının yatıp yatmadığını öğrenebiliyor.



