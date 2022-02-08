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Evde bakım maaşı yattı mı? 8 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi!

08.02.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar tarafından evde bakım maaşı yatan iller her ay araştırılmaya devam ediliyor. Evde bakım maaşı belirli tarihler aralığında hesaplara geçmekte. Söz konusu ücret, bakım ihtiyacı olan engellilere ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla veriliyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı? İşte 8 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Evde bakım maaşı yattı mı? 8 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Ülke genelinde evde bakım maaşı yatan iller 8 Şubat itibari ile araştırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı belirli tarihlerde hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Evde bakım maaşı sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile yapılabilmekte. İşte evde bakım maaşı sorgulama yöntemi!

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan bir çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet’de bulunan “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfası üzerinden evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek mümkün.

Bunun için ise sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla beraber sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN!

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Evde bakım maaşında bakiye takibi SMS yolu ile de yapılabilmekte. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan kişiler, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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