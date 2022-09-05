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Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi 5 Eylül 2022!

05.09.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 5 Eylül 2022 Pazartesi gününün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün başvuruda bulunan engelli vatandaşlar ile ailelerine yaptığı evde bakım maaşı ödemeleri her ay hesaplara yatıyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi 5 Eylül 2022 Pazartesi...

Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi 5 Eylül 2022!

Bugün evde bakım maaşı yatan illerin listesi merak konusu oldu. Evde bakım maşları sorgulaması e-devlet ve SMS üzerinden gerçekleştiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı ve engelli bireylere ve ailelerine ödenen evde bakım maaşı Ağustos ayı ödemeleri tamamlanmıştı. Şimdi ise gözler Eylül ayı ödemelerine çevrildi. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ödemeler hangi illerde yapıldı? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

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EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 5 EYLÜL 2022

Eylül ayı evde bakım maaşı henüz hesaplara yatmadı. Evde bakım maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Bu kapsamda il il gerçekleştirilecek evde bakım yardımı maaşları 15 Eylül'de ödenmeye başlayacak.

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EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi merak konusu oldu.

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor.

SMS ile sorgulama;
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

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E-devlet ile sorgulama;
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden de sorgulayabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşı evde bakım maaşı yatan iller
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