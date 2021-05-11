Evde bakım maaşı yattı mı? Mayıs 2021 E-Devlet engelli evde bakım parası sorgulama ekranı...

10 Mayıs 2021 günü bakanlıktan yapılan açıklama ile birlikte engelli evde bakım maaşı gündeme geldi. Her ay belirli gün ve aralıklarla hesaplara yatırılan engelli evde bakım maaşı yattı mı sorusu merak ediliyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı ile ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Evde bakım ödemelerini bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz” açıklamasında bulundu. 2021 Mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı’na denk geldiğini ifade eden Bakan Yanık, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek için ödeme tarihlerinin öne çekildiğini belirtti. Bakan Yanık, “Evde Bakım Yardımı ödemelerini bugün (10 Mayıs) gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Evde bakım maaşı yardım ödemesinden toplamda 536 bin engelli vatandaşın faydalanacağını söyleyen Bakan Yanık, bu kapsamda Mayıs ayında 888,5 milyon TL ödeme yapılacağını da aktardı.

MAYIS 2021 E-DEVLET ENGELLİ EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında bulunan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, ayrıca Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabilmekte.