Evde bakım parası yatan iller! İşte e-Devlet evde bakım parası sorgulama sayfası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin ailelerine destek sağlamak için her ay yatırılan evde bakım parası, vatandaşları bir nebze de olsa ekonomik anlamda rahatlatıyor. Sizler için haberimizde evde bakım parası yatan illeri tek tek sıraladık. 39 ilde yatırılan evde bakım parasının yatıp yatmadığını öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama gerçekleştirebilirsiniz.
Bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların bakımlarına destek olmak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sunulan evde bakım parası 39 ilde vatandaşların hesabına yattı. Aşağıdaki listeden evde bakım parasının hangi illerde yattığına ulaşabilirsiniz.
1-Isparta
2-Ordu
3- Konya
4- Sakarya
5- Samsun
6- Tokat
7- Kırıkkale
8- Düzce
9- Bolu
10- Bursa
11- Kayseri
12- Adana
13- Aksaray
14- Mersin
15- İstanbul
16- Aydın
17- İzmir
18- Manisa
19- Niğde
20- Zonguldak
21- Antalya
22- Eskişehir
23- Uşak
24- İstanbul
25- Diyarbakır
26- Sivas
27- Bilecik
28- Denizli
29- Karabük
30- Çanakkale
31- Tekirdağ
32- Osmaniye
33- Afyonkarahisar
34- Şanlıurfa
35- Kocaeli
36- Adıyaman
37- Hatay
38- Kırklareli
39- Balıkesir
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından engelli ve bakıma muhtaç bireylere destek amacıyla verilen evde bakım parasının yatıp yatmadığını e- Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. TC kimlik numarası ve e-Devlet şifrenizle giriş yaptığınızda arama bölümüne “engelli evde bakım” yazdığınız takdirde sayfaya ulaşabilirsiniz. Evde bakım parası sorgulama ekranına doğrudan ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayıp giriş yaparak öğrenebilirsiniz.
### EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet hastanelerinin vermiş olduğu heyet raporuyla alınan karara göre evde bakım aylığından yararlanmak için engel durumunun yüzde 50 ve üstü olması gerekiyor. Ayrıca heyetin ağır engelli olup olmadığına dair işaretlenen kısımda “evet” yazması zaruri. Bu şart sağlanmadığı takdirde vatandaşlar evde bakım aylığına başvuruda bulunamıyor. Bu şartları karşılayan vatandaşlar ise ailelerinden biri başvurduğu zaman aylık olarak yatırılan evde bakım parası yaşlı veya engelli bireylere değil, onlara bakan kişilere veriliyor. Başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar engelli veya yaşlı bireylerin devlet hastanelerinden aldığı heyet raporuyla ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunabilir.
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