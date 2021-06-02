Evde bakım parası yatan iller! İşte e-Devlet evde bakım parası sorgulama sayfası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin ailelerine destek sağlamak için her ay yatırılan evde bakım parası, vatandaşları bir nebze de olsa ekonomik anlamda rahatlatıyor. Sizler için haberimizde evde bakım parası yatan illeri tek tek sıraladık. 39 ilde yatırılan evde bakım parasının yatıp yatmadığını öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama gerçekleştirebilirsiniz.

EVDE BAKIM PARASI HANGİ İLLERDE YATTI?

Bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların bakımlarına destek olmak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sunulan evde bakım parası 39 ilde vatandaşların hesabına yattı. Aşağıdaki listeden evde bakım parasının hangi illerde yattığına ulaşabilirsiniz.

1-Isparta

2-Ordu

3- Konya

4- Sakarya

5- Samsun

6- Tokat

7- Kırıkkale

8- Düzce

9- Bolu

10- Bursa

11- Kayseri

12- Adana

13- Aksaray

14- Mersin

15- İstanbul

16- Aydın

17- İzmir

18- Manisa

19- Niğde

20- Zonguldak

21- Antalya

22- Eskişehir

23- Uşak

24- İstanbul

25- Diyarbakır

26- Sivas

27- Bilecik

28- Denizli

29- Karabük

30- Çanakkale

31- Tekirdağ

32- Osmaniye

33- Afyonkarahisar

34- Şanlıurfa

35- Kocaeli

36- Adıyaman

37- Hatay

38- Kırklareli

39- Balıkesir