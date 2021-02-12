Evde iş imkanları nelerdir? Evden para kazanmak isteyenler için İŞKUR’un evde iş imkanları!

Evden çıkmadan para kazanmayı sağlayan iş imkanları ev hanımları için oldukça tercih edilebilir oluyor. Yalnızca ev hanımları değil öğrenciler, ek iş arayanlar, emekliler ve evden çıkmasına mani olacak bir engeli olanlar da evde iş yapmak istiyorum diyerek iş arayışına giriyor. Bu doğrultuda yalnızca İŞKUR’un değil, çok sayıda internet platformunun ya da şirketin de iş arayanlara sunduğu iş fırsatları bulunuyor. İşte kiranızı, kredi kartlarınızı ve faturalarınızı ödeyebileceğiniz evde iş imkanları listesi... EVDE İŞ İMKANLARI NELER? Evde yapılacak iş imkanları temel yeterliliklerin yanı sıra bazı durumlarda spesifik bir becerisi olanlara da hitap edebilecek çeşitlilikte olabiliyor. Buna göre evden para kazanmak isteyenler herhangi bir beceri gerektirmeyen basit işleri yaparak evde çalışabilmekle beraber eğer özel bir yeterlilikleri varsa çok sayıda farklı işte de çalışabiliyorlar. FREELANCE YAZARLIK Eğer kişinin evinde bir bilgisayarı varsa yazı yazarak para kazanabiliyor. Bu tarz işler için iş arama platformlarına ya da İŞKUR’a başvurmak mümkün. Ancak evden böyle bir işte çalışabilmek için yazılı anlatım kabiliyeti aranıyor ve işe başlamadan önce kişiden referans olabilecek yazılar istenebiliyor. Ücretlendirme ise genellikle kelime başına bir fiyat belirlenerek yapılıyor.

YOUTUBE İÇERİKLERİ YouTube son yıllarda popülerliği yükselen platformlardan bir tanesi. Bir YouTube kanalına sahip olan ve burada ürettiği içeriklerle para kazanan YouTuber’ların anlaşılmasının ardından pek çok kişi bunu meslek olarak tercih etmeye başladı. Tamamen evden çalışarak yapılabilecek bu iş için yine bir bilgisayara, akıllı telefona ve kameraya ihtiyaç duyulabiliyor. Kişi eğer izlenmeye değer içerikler üretebilirse ve takipçi sayısını günden güne artırmayı başarırsa videolarda yer alan reklamlar sayesinde ek gelir elde edebiliyor. İNTERNET SİTESİ TASARIMI Özellikle yazılımcılar evden çalışarak para kazanma konusunda oldukça şanslı. Daha önce yapılmış olan işlerden bir portfolyo hazırlayarak hizmet arayanlarla hizmet verenleri buluşturan internetteki çeşitli platformlar aracılığıyla müşteri bulmak mümkün. Tamamen online olarak gerçekleştirilecek görüşmelerle evden internet sitesi hazırlayarak para kazanma imkanı bulunuyor. İKİNCİ EL ÜRÜN SATIŞI İnternetten ikinci el ürünler satın aldıktan sonra yine bunları internetten satarak para kazananların sayısı hiç de az değil. Bu noktada tek gereken; ürünü iyi bir şekilde tanıyıp gerçekten uygun fiyata olanını bularak kaçırmadan satın almak. Sonrasında yine internetten ikinci el ürün satışı yapılan platformlar aracılığıyla ürünler satılarak kar elde edilebiliyor.

EL İŞİ VE EV YAPIMI ÜRÜNLER SATMAK Bir Instagram butiği açmak için aslında büyük bir sermayeye ihtiyaç duyulmuyor. Tamamen evde yapılan nikah şekeri, örgü işi, takı, sabun, oyuncak ve hediyelik eşya gibi ürünleri üretip satarak para kazanmak mümkün. Bu ürünler sosyal medya üzerinden satılabilmekle beraber kulaktan kulağa yayılarak da kişi için bir gelir kapısına dönüşebiliyor. Çok sayıda kişi, evde yaptığı pasta, poğaça, börek ve tatlıları satarak da para kazanabiliyor. Eğer biraz sermaye varsa ürün satın alarak sosyal medya üzerinden satışını gerçekleştirmek de olası. EVDE OTURURKEN BİLGİYİ PARAYA ÇEVİRMEK Pandemi sürecinde insanların internetten eğitimlere katılarak yeni bir şeyler öğrenmeye artık daha eğilimli olduğu görülüyor. Bu durumu fırsata çevirmek adına herhangi özel bir konuda bilgisi olanlar çeşitli platformlar aracılığıyla internet üzerinden isteyenlere özel dersler verebiliyorlar. Örneğin; matematik, Türkçe, İngilizce, fizik, kimya, gitar, el işi, yazılım, yemek ve yoga, pilates, piyano, dans, satranç dersleri verilebiliyor. ANKET DOLDURMAK Anket doldurmak da evde iş imkanları arasında yer alıyor. Bu konuda hizmet veren platformlara kayıt olduktan sonra online olarak doldurulan anketler başına para kazanılabiliyor. Bazı platformlar anket başına para vermek yerine kişilere hediye kuponu da verebiliyor. Bunun için internetteki anket şirketlerine kayıt olmak yeterli. Sonrasında kişiye doldurabileceği anketler e-posta ile gönderiliyor.

İŞKUR’UN EVDE İŞ İMKANLARI İŞKUR iş arayanların en çok başvurduğu yerlerin başında geliyor. Üstelik İŞKUR’da yalnızca şirket bünyesinde çalışılacak işler değil evde yapılacak iş imkanları da bulunuyor. Bunlar arasında evde paketleme işi, poşet katlama, nikah şekeri yapma, takı tasarımı, mandal montajı, tırnak kutulama, cetvel seti hazırlama, kına paketleme, gömlek yakası dikme ve dikiş gibi işler de bulunuyor. Aynı zamanda bazı firmalar çalışan ararken isteyen çalışanlara evden çalışma imkanı da sağlıyor. Örneğin; evden çalışarak bir çağrı merkezinde çağrı merkezi müşteri temsilciliği yapmak mümkün. Ancak bunun için şirketlerin istediği yeterliliklere sahip olma şartı aranıyor. Ayrıca bazı firmalar evden çalışabilecek makale editörü de arayabiliyor. Bu iş kapsamında kurumun ihtiyaçlarına uygun makaleler hazırlanıyor. Evde iş yapmak istiyorum diyenler için sosyal medya uzmanı olanlara da çok sayıda fırsat sunuluyor. Sosyal medya yönetimi, metin yazarlığı ve grafik tasarım konusunda yeterliliğe sahip olanlar İŞKUR’da ilanı bulunan firmalara başvurarak bu işlerini evden yapabiliyorlar. Genellikle tam zamanlı olan bu işlerde mesai süresince online olunması ve sesli ya da görüntülü ekip çağrılarına katılınması bekleniyor. Benzer şekilde İŞKUR’da bazı şirketler e-ticaret meslek elemanı arıyor ve bu kişileri evde çalıştırabiliyor. İŞKUR aracılığıyla iş arayacak olanların İŞKUR’un internet sitesinde veya İŞKUR İl Müdürlüğü’nden sisteme kaydoluyor ve uygun işlere başvurabiliyor. Bu süreçte öz geçmişler kaydediliyor ve işverenlerle temasa geçilebiliyor.