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Evde oturan gençlere ev sahibi olma fırsatı! Köyüne dönüp çiftçi olana fırsatlar bitmiyor...

Eğitimde ve istihdamda olmayan gençler için bedelsiz arazi, düşük faizli kredi, ev yapma desteği gibi teşvikler kapıda. Amaç, gençleri tarıma kazandırmak, atıl arazileri değerlendirmek ve kırsalda kalkınmayı sağlamak.

Evde oturan gençlere ev sahibi olma fırsatı! Köyüne dönüp çiftçi olana fırsatlar bitmiyor...
Çiğdem Sevinç

Türkiye’de tarımda çalışan nüfus, hızla yaşlanıyor. Kırsaldaki yaş ortalamasının 59 olduğu belirtilirken, tarım kesiminde kayıtlı genç çiftçi oranının yüzde 5’ler civarında olduğu ifade ediliyor.

Türkiye’de Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı yaklaşık 2,3 milyon çiftçi bulunuyor. Bunların yaklaşık yüzde 12’si ise 40 yaşın altında. Tüm bu veriler, hükûmeti harekete geçirdi. Türkiye Gazetesi!nin haberine göre, bu kapsamda Ekonomi Koordinasyonu Kurulu’nun (EKK) son toplantısında gençlerin tarıma yönlendirilmesine yönelik yeni ilave adımlar atılması kararlaştırılmıştı.

Evde oturan gençlere ev sahibi olma fırsatı! Köyüne dönüp çiftçi olana fırsatlar bitmiyor... 1

NE TÜR TEDBİRLER ALINABİLİR?

Edinilen bilgilere göre toplantıda bu konuda ne tür tedbirler alınabileceği de masaya yatırıldı. Bu kapsamda, ilgili bakanlıklara talimat verildi ve bu konudaki önerileri istendi.

Özellikle, ne okulda ne iş hayatında olan gençlerin tarımsal üretime katılmaları için bedelsiz arazi, düşük faizli kredi, farklı teşvik uygulamaları, köyde kendilerine hayat kurabilmeleri için desteklerin sağlanması gündeme geldi.

Evde oturan gençlere ev sahibi olma fırsatı! Köyüne dönüp çiftçi olana fırsatlar bitmiyor... 2

BAKANLIKLAR DEVREYE GİRİYOR

Köyde hayatlarını sürdürmek isteyenlere ev yapabilmeleri için de destek verilebileceği belirtiliyor. Bu kapsamda ilgili tüm bakanlıklar kendi alanlarına giren konularda hazırlayacakları önerileri EKK’ya sunacak.

Atılacak adımlar belirlenecek ve kısa süre içinde ‘köye dönüşün teşvikine’ yönelik planlama hayata geçirilecek. Bu yolla gençlerin kırsalda kendi işlerini kurması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve atıl arazilerin tarıma kazandırılması hedefleniyor.

Evde oturan gençlere ev sahibi olma fırsatı! Köyüne dönüp çiftçi olana fırsatlar bitmiyor... 3

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi köy
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