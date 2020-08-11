Evden çalışmak isteyenlere İŞKUR'dan destek! Ayda 1.000 TL'ye kadar...

İŞKUR, toplumdaki istihdamı artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Şimdi de ev kadınlarına özel olarak evde yapılabilecek paketleme işleri başlatıldı. İŞKUR'un evde paketleme işi kapsamında günde birkaç saat ayırarak en az 600 TL kazanmak mümkün. Paketleme işi kapsamında genel olarak kına paketleme, sabun yapımı, ambalajlama, poşetleme, dikiş vb. el becerisi gerektiren ama kolayca evden halledilebilen işler yapılıyor. Bu sayede hem kadınların istihdam oranı artıyor hem de kadınlar düzenli bir gelire kavuşuyor.
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ NEDİR?
İŞKUR evde paketleme işi kapsamında ev kadınları genellikle,
Nikah şekeri yapımı
Sabun yapımı
Tel toka kutulama
Bitki çayı paketleme
Gömlek yakası dikme vb. tekstil işleri
Poşet katlama
Cetvel seti yapımı
Takı tasarımı ya da küpe arkası takma gibi takıyı tamamlayacak el işleri
Mandal montajı
Ürün ambalajlama
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİNE NASIL BAŞVURULUR?
İŞKUR'un resmi programlarından biri olmadığı için kurum bir açıklama yapmadı. Bu nedenle kulaktan kulağa yayılan evde paketleme işi ile ilgili detaylar epey merak ediliyor. İŞKUR evde paketleme işi ve iş başvurusu ile ilgili detaylar genel olarak şu şekildedir:
İŞKUR'daki evde paketleme işlerine başvurabilmek için öncelikle bulunduğunuz bölgedeki İŞKUR şubesine gitmelisiniz.
Şubede iş ve meslek danışmanlarıyla görüşerek onların aracılığıyla "İŞKUR evde ek iş başvuru" formunu doldurmanız gerekiyor.
Sonrasında "İş Arayan Kaydı" oluşturmalısınız. Bu kayıt kapsamında sizden eğitim durumu, kişisel bilgiler ve iletişim bilgileri vb. temel şeyler isteniyor.
Kayıt sırasında doğru iletişim bilgilerini vermeniz ve iletişim bilgileriniz değiştiği durumda İŞKUR kaydınızı güncellemeniz çok önemli. Çünkü size uygun bir paketleme işi bulunduğunda size kayıt sırasında verdiğiniz iletişim bilgilerini kullanarak haber veriliyor.
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ NE KADAR PARA KAZANDIRIR?
İŞKUR'a giderek iş ve meslek danışmanları aracılığı ile kaydınızı yaptırdıktan sonra yetenek havuzuna aktarılıyorsunuz. Yetenek havuzunda size uygun bir iş bulunduğunda işin mahiyetine göre en az 600 TL -genelde 1000 TL civarı- para kazanabiliyorsunuz. Hem de bunun için evden ayrılmanıza ve uzun saatler çalışmanıza gerek kalmıyor. İyi bildiğiniz ve yatkın olduğunuz bir işi evde sürdürerek gelirinizi giderek yükseltebiliyorsunuz.
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