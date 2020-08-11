Evden çalışmak isteyenlere İŞKUR'dan destek! Ayda 1.000 TL'ye kadar...

İŞKUR, toplumdaki istihdamı artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Şimdi de ev kadınlarına özel olarak evde yapılabilecek paketleme işleri başlatıldı. İŞKUR'un evde paketleme işi kapsamında günde birkaç saat ayırarak en az 600 TL kazanmak mümkün. Paketleme işi kapsamında genel olarak kına paketleme, sabun yapımı, ambalajlama, poşetleme, dikiş vb. el becerisi gerektiren ama kolayca evden halledilebilen işler yapılıyor. Bu sayede hem kadınların istihdam oranı artıyor hem de kadınlar düzenli bir gelire kavuşuyor.

İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ NEDİR?

İŞKUR evde paketleme işi kapsamında ev kadınları genellikle,

Nikah şekeri yapımı

Sabun yapımı

Tel toka kutulama

Bitki çayı paketleme

Gömlek yakası dikme vb. tekstil işleri

Poşet katlama

Cetvel seti yapımı

Takı tasarımı ya da küpe arkası takma gibi takıyı tamamlayacak el işleri

Mandal montajı

Ürün ambalajlama

Peçete halkası yapma vb. paketleme ve el işleri yaparak para kazanıyor.

İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİNE NASIL BAŞVURULUR?

İŞKUR'un resmi programlarından biri olmadığı için kurum bir açıklama yapmadı. Bu nedenle kulaktan kulağa yayılan evde paketleme işi ile ilgili detaylar epey merak ediliyor. İŞKUR evde paketleme işi ve iş başvurusu ile ilgili detaylar genel olarak şu şekildedir: