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Evden çalışmak isteyenlere İŞKUR'dan destek! Ayda 1.000 TL'ye kadar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.08.2020 09:00 | Son Güncelleme

Tüm toplum kesimlerini iş gücüne katmayı amaçlayan İŞKUR, bu kez de ev kadınlarına umut oldu. Evden paketleme işi sayesinde ev kadınları hem iş tecrübesi ediniyor hem de düzenli gelire sahip oluyor. Sabundan nikah şekerine kadar pek çok eşyayı paketlemek için günde birkaç saatinizi ayırabilir ve siz de para kazanabilirsiniz. Peki İŞKUR evden paketleme işine nasıl başvurulur?

Evden çalışmak isteyenlere İŞKUR'dan destek! Ayda 1.000 TL'ye kadar...

İŞKUR, toplumdaki istihdamı artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Şimdi de ev kadınlarına özel olarak evde yapılabilecek paketleme işleri başlatıldı. İŞKUR'un evde paketleme işi kapsamında günde birkaç saat ayırarak en az 600 TL kazanmak mümkün. Paketleme işi kapsamında genel olarak kına paketleme, sabun yapımı, ambalajlama, poşetleme, dikiş vb. el becerisi gerektiren ama kolayca evden halledilebilen işler yapılıyor. Bu sayede hem kadınların istihdam oranı artıyor hem de kadınlar düzenli bir gelire kavuşuyor.

İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ NEDİR?

İŞKUR evde paketleme işi kapsamında ev kadınları genellikle,

  • Nikah şekeri yapımı

  • Sabun yapımı

  • Tel toka kutulama

  • Bitki çayı paketleme

  • Gömlek yakası dikme vb. tekstil işleri

  • Poşet katlama

  • Cetvel seti yapımı

  • Takı tasarımı ya da küpe arkası takma gibi takıyı tamamlayacak el işleri

  • Mandal montajı

  • Ürün ambalajlama

  • Peçete halkası yapma vb. paketleme ve el işleri yaparak para kazanıyor.

İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİNE NASIL BAŞVURULUR?

İŞKUR'un resmi programlarından biri olmadığı için kurum bir açıklama yapmadı. Bu nedenle kulaktan kulağa yayılan evde paketleme işi ile ilgili detaylar epey merak ediliyor. İŞKUR evde paketleme işi ve iş başvurusu ile ilgili detaylar genel olarak şu şekildedir:

  • İŞKUR'daki evde paketleme işlerine başvurabilmek için öncelikle bulunduğunuz bölgedeki İŞKUR şubesine gitmelisiniz.

  • Şubede iş ve meslek danışmanlarıyla görüşerek onların aracılığıyla "İŞKUR evde ek iş başvuru" formunu doldurmanız gerekiyor.

  • Sonrasında "İş Arayan Kaydı" oluşturmalısınız. Bu kayıt kapsamında sizden eğitim durumu, kişisel bilgiler ve iletişim bilgileri vb. temel şeyler isteniyor.

  • Kayıt sırasında doğru iletişim bilgilerini vermeniz ve iletişim bilgileriniz değiştiği durumda İŞKUR kaydınızı güncellemeniz çok önemli. Çünkü size uygun bir paketleme işi bulunduğunda size kayıt sırasında verdiğiniz iletişim bilgilerini kullanarak haber veriliyor.

  • Size uygun bir iş bulunduğu SMS ile bildirildiğinde kabul mesajı gönderin. Böylece İŞKUR evde paketleme işine başlayabilirsiniz.

İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ NE KADAR PARA KAZANDIRIR?

İŞKUR'a giderek iş ve meslek danışmanları aracılığı ile kaydınızı yaptırdıktan sonra yetenek havuzuna aktarılıyorsunuz. Yetenek havuzunda size uygun bir iş bulunduğunda işin mahiyetine göre en az 600 TL -genelde 1000 TL civarı- para kazanabiliyorsunuz. Hem de bunun için evden ayrılmanıza ve uzun saatler çalışmanıza gerek kalmıyor. İyi bildiğiniz ve yatkın olduğunuz bir işi evde sürdürerek gelirinizi giderek yükseltebiliyorsunuz.

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