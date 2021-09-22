Evergrande çökerse ne olur? Çin'de bulunan Evergrande krizi nedir?

Çin'in en büyük şirketlerinden biri olarak bilinen Evergrande'de yaşanan krizin küresel piyasaları etkilemesinden korkulurken Evergande hakkındaki sorular merak ediliyor. Peki Evergrande nedir ve Evergrande çökerse ne olur?

EVERGRANDE ÇÖKERSE NE OLUR?

Son günlerde dünya piyasaları Çin'e odaklanmış durumda. Çin'in en büyük şirketlerinden birisi olan Evergrande'de yaşanan krizin küresel piyasaları etkilemesinden endişe duyuluyor. Bilinen borcu 300 milyar doları aşan Evergrande'nin Perşembe günü ödemesi gereken 100 milyon dolardan fazla tahvil bulunuyor.

1996 senesinde kurulan Evergrande'nin 280'den fazla şehirde 1.300'den fazla projesi bulunuyor. Şirket, Fortune 500 listesinde 2020'de 122. sırada bulunuyor. Toplam varlıkları yaklaşık 350 milyar dolar (2.3 trilyon yuan), yıllık satış gelirleri de 110 milyar doları (700 milyar yuan) aşan şirkette 200 bin kişi çalışmakta.

Bilinen borcu 300 milyar doları aşmış olan Evergrande'nin Perşembe günü ödemesi gereken 100 milyon dolardan fazla tahvil kuponu ödemesine ilişkin korkular, risk algısını artırdı ve küresel bazda satış baskısını da beraberinde getirdi.

Uzmanlar ve analistler, Evergrande'nin borçlarının çoğunlukla yerel para birimi cinsinden olduğunu ifade ederek, şirketin temerrüde düşmesi halinde etkinin çoğunlukla Çin'in içinde kalmasının beklendiğini, fakat yine de bu durumun küresel piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's Evergrande'nin büyük ihtimalle temerrüde düşeceğini söyledi. S&P Çin hükümetinin holdinge doğrudan bir destek sunmayacağını düşünüyor. Ayrıca bazı yatırımcılar için Evergrande krizinin yönetimi Çin'in ekonomik geleceği için kritik önemde. Jim Chanos'a göre yatırımcılar kritik bir an ile karşı karşıya olan Xi Jinping'in kriz yönetimini dikkatli şekilde takip ediyor.



