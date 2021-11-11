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Evergrande nedir, battı mı? Evergrande Coin'leri etkileyecek mi?

11.11.2021 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'deki en büyük ikinci emlak geliştiricisi olarak bilinen Evergrande'nin batıp batmadığı yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda Çin emlak devinin tahvil ödemeleri yapamadığını ve bu sebeple risk piyasalarının düştüğü gözlemlenmişti. Peki Evergrande nedir, battı mı? Evergrande Coin'leri etkileyecek mi? İşte merak edilenler...

Evergrande nedir, battı mı? Evergrande Coin'leri etkileyecek mi?

Evergrande'nin batıp batmadığı yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Daha önce Çin emlak devinin tahvil ödemeleri yapamadığı biliniyordu. Peki coin'leri etkileyip etkilemeyeceği merak edilen Evergrande nedir, battı mı?

EVERGRANDE NEDİR?

1996 senesinde kurulmuş olan Evergrande’nin 280’den fazla şehirde 1.300’den fazla projesi bulunmaktadır. Şirket, Fortune 500 listesinde 2020’de 122. sırada yer almıştır. Toplamda varlıkları yaklaşık 350 milyar dolar (2.3 trilyon yuan), yıllık satış gelirleri de 110 milyar doları (700 milyar yuan) aşan şirkette 200 bin kişi çalışıyor. Şirketin gıda, elektrikli araç, spor sektöründe yatırımları mevcut. Evergrande'nin bilinen borcu 300 milyar doları aşmaktadır. Borçlarının akıbeti ise piyasaları oldukça etkiliyor. Şirket, elektrikli araç üretimi sektöründeki bağlı ortaklığındaki hisselerini daha önce satma kararı almıştı.

Evergrande'nin 28 Aralık, Haziran 2023, Haziran 2025 vadeli tahvilleri için de 255 milyon dolardan fazla ödeme yapması beklenmekte.

EVERGRANDE BATTI MI?

Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande son zamanlarda tahvil ödemelerini geciktirdiği için hisselerinde düşüş meydana gelmekteydi. Everergrande firması iflasını açıklamasından sonra Bitcoin'de ve altın piyasalarında önemli bir düşüş gerçekleşti. Kripto para piyasalarında yine önemli oranda değişimler beklenmekte.

Son gelişmelere göre Çin'in emlak devi Evergrande resmi olarak temerrüde düştü. Borç krizindeki şirket, 148,13 milyon dolarlık faiz ödemesini gerçekleştiremedi.Konuyla ilgili Çin Merkez Bankası Mali Piyasalar Dairesi Başkanı Zou Lan yaptığı açıklamada, "Evergrande Grubu'nun borç yükümlülükleri içinde finansal yükümlülüklerin oranı üçte birden az. Borç verenler ise göreli olarak dağınık halde. Tek tek finans kurumlarının maruz kaldığı riskler çok düşük." şeklinde konuşmuştu.


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