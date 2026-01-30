FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Evinde bu ürünü bulunduranlar dikkat: Bakanlık piyasadan tamamen kaldırdı!

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yönetmeliğe uymayan ürünleri ifşa ediyor. Son olarak ise çocuklar için risk taşıdığı belirtilen peluş anahtarlığın piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Evinde bu ürünü bulunduranlar dikkat: Bakanlık piyasadan tamamen kaldırdı!
Ezgi Sivritepe

Raflarda bulunan ve risk taşıyan ürünler Ticaret Bakanlığı tarafından ifşalanıyor. Çocuk giyim ürünlerinden, makyaj çantasına, teknolojik aletlere kadar pek çok ürün Bakanlık tarafından tespit edildi.

Evinde bu ürünü bulunduranlar dikkat: Bakanlık piyasadan tamamen kaldırdı! 1

İFŞA EDİLİYOR

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yapılan açıklamada sağlık riski taşıdığı tespit edilen yeni ürünleri kamuoyu ile paylaşılıyor. Buna göre, son olarak listeye peluş bir anahtarlık eklendi.

‘Minnie Peluş Ponpon Anahtarlık’ olarak tanımlanan üründe boğulma ve yaralanma riski tespit edildi.

Evinde bu ürünü bulunduranlar dikkat: Bakanlık piyasadan tamamen kaldırdı! 2

PİYASADAN TOPLATILDI!

Yetkili kuruluşlar tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu ürünün taşıdığı riskleri "Oyuncak Güvenliği Mekanik Ve Fiziksel Özellikler: Madde 5.1B Küçük Parçalar, Keskin Noktalar, Keskin Kenarlar Ve Madde 5.8 Şekil Ve Boyut” Kalır" olarak belirtti.

Bu kapsamda, riskli bulunan peluş oyuncağın piyasaya arzı yasaklanırken, satışta olan ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Evinde bu ürünü bulunduranlar dikkat: Bakanlık piyasadan tamamen kaldırdı! 3

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altından rekor sonrası 500 TL'lik sert kayıpAltından rekor sonrası 500 TL'lik sert kayıp
Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandıRestoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.