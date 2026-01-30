Evinde bu ürünü bulunduranlar dikkat: Bakanlık piyasadan tamamen kaldırdı!

Raflarda bulunan ve risk taşıyan ürünler Ticaret Bakanlığı tarafından ifşalanıyor. Çocuk giyim ürünlerinden, makyaj çantasına, teknolojik aletlere kadar pek çok ürün Bakanlık tarafından tespit edildi.

İFŞA EDİLİYOR

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yapılan açıklamada sağlık riski taşıdığı tespit edilen yeni ürünleri kamuoyu ile paylaşılıyor. Buna göre, son olarak listeye peluş bir anahtarlık eklendi.

‘Minnie Peluş Ponpon Anahtarlık’ olarak tanımlanan üründe boğulma ve yaralanma riski tespit edildi.

PİYASADAN TOPLATILDI!

Yetkili kuruluşlar tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu ürünün taşıdığı riskleri "Oyuncak Güvenliği Mekanik Ve Fiziksel Özellikler: Madde 5.1B Küçük Parçalar, Keskin Noktalar, Keskin Kenarlar Ve Madde 5.8 Şekil Ve Boyut” Kalır" olarak belirtti.

Bu kapsamda, riskli bulunan peluş oyuncağın piyasaya arzı yasaklanırken, satışta olan ürünlerin toplatılmasına karar verildi.