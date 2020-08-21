Evini yenilemek ve onarmak isteyenlere devletten 40 bin TL destek! Şartları açıklandı...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın halka sunduğu pek çok sosyal yardımın içinde en merak edilenlerden biri barınma yardımı olarak göze çarpıyor. "Barınma" ile neyin kast edildiğini pek çok vatandaş merak ediyor. Barınma yardımı, tahmin edilenin aksine ev sahiplerine ödenen bir yardımdır. Bu yardım, evi olan ancak evi oturulamayacak kadar eski ve tehlikeli yaşam koşullarına sahip vatandaşların evlerini yaşanır hale getirmesi için yapılıyor. Ayrıca, yaşadıkları bölgede meydana gelen doğal afetler sonucu mağdur olan vatandaşlara yapılan nakit yardımı ve ayni -hizmet ve mal- yardımlar da barınma yardımı kapsamına giriyor. Peki kime ne kadar barınma yardımı yapılıyor? Başvuru şartları neler?
BARINMA YARDIMINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN HANGİ ŞARTLARI SAĞLAMALISINIZ?
Evinizin oturulamaz derecede eski olduğu tespit edildikten sonra hane halkı içinden 18 yaşını doldurmuş bir kişi T.C. kimlik kartı ile beraber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yetkili il ve ilçe birimlerine yardım başvurusu yapabilir. Evin durumunun tespiti haricinde hane halkının taşıması gereken diğer şartlar şunlardır:
Barınma yardımı yapılacak hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden daha az olması (2020 yılı itibariyle bu alt sınır 701.32 TL'dir)
Onarımı ya da bakımı için başvurulan evin veya yeni yapılması planlanan evin tam hisseli tapusuna sahip olmak
BARINMA YARDIMI KAPSAMINDA NELER YAPILABİLİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili biriminin dağıttığı çok sayıdaki aile yardımından biri olan barınma yardımının ne için yapılacağı, mağdur ailenin şartlarına ve gereksinimlerine göre değişkenlik gösteriyor. Barınma yardımı;
Prefabrik konut yapımı
Betonarme ev yapımı
Ev bakımı ve onarımı
Ev tadilatı
Alacağınız barınma yardımı miktarı ise ihtiyacınıza -tamir ya da yeni yapılacak evin türü vb.- değişiyor.
BARINMA YARDIMI KAPSAMINDA HANGİ İŞLEME NE KADAR DESTEK VERİLİR?
Başvuru kriterlerine uyum sağlayan vatandaşlar ihtiyaçlarına göre;
Ev tamiri ya da tadilatı için 20 bin TL,
Yeni prefabrik ev yapımı için 30 bin TL,
Bu miktarlar barınma yardımı kapsamındaki en üst sınırlardır.
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