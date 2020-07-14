Evini yenileyeceklere müjde! Devlet tam 40 bin TL'ye varan destek veriyor...

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği pek çok sosyal yardım arasında barınma yardımı da var. Vatandaşların barınamayacağı kadar eski, yıkık dökük ve sağlıksız koşullara sahip evlerin bakım ve onarımı için barınma yardımı yapılıyor. Barınma yardımı sayesinde evleri olsa da oturulamayacak hale gelen ve bakımlarını yapamayacak durumdaki vatandaşların mağduriyeti engelleniyor. Şartlara ve ihtiyacınıza göre -tamir ya da yeni ev yapımı, ev türü vb.- 20 bin, 30 bin ya da 40 bin TL'ye kadar destek alabilirsiniz. Doğal afet kapsamında ev eşyası alımı için yapılan ayni yardım -mal ve hizmet yardımı- ile nakdi yardım da bu kapsamda değerlendirilir. Diğer sosyal yardımlar kadar bilinmeyen ama özellikle doğal afetlerden sonra gündeme gelen barınma yardımı şartları, kapsamı ve ödeme tutarlarını sizin için inceledik.

BARINMA YARDIMI NELERİ KAPSAR?

Aile yardımı kapsamındaki barınma yardımı oturulamayacak raddeye gelen eski ve bakımsız evlerin onarımı için verilir. Evleri yaşanmaz hale geldiği için mağdur olan ailelere betonarme ev yapımı ya da tadilatı yardımı, prefabrik konut yapımı yardımı ve doğal afetler sonrası yapılan ayni ve nakdi eşya yardımları barınma yardımı kapsamındadır.