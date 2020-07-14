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Evini yenileyeceklere müjde! Devlet tam 40 bin TL'ye varan destek veriyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.07.2020 10:40 | Son Güncelleme

Barınma sorunu yaşayan vatandaşlara gerekli şartları sağladıkları durumlarda 40 bin TL'ye kadar devlet yardımı yapılıyor. Eski, bakımsız ve yaşamanın artık güvenli olmadığı evlerdeki vatandaşlara tamir, bakım ve gerekirse yeni ev yapımı desteği veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği barınma desteğinin şartları neler? Hangi işe kaç para veriliyor, kimleri kapsıyor?

Evini yenileyeceklere müjde! Devlet tam 40 bin TL'ye varan destek veriyor...

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği pek çok sosyal yardım arasında barınma yardımı da var. Vatandaşların barınamayacağı kadar eski, yıkık dökük ve sağlıksız koşullara sahip evlerin bakım ve onarımı için barınma yardımı yapılıyor. Barınma yardımı sayesinde evleri olsa da oturulamayacak hale gelen ve bakımlarını yapamayacak durumdaki vatandaşların mağduriyeti engelleniyor. Şartlara ve ihtiyacınıza göre -tamir ya da yeni ev yapımı, ev türü vb.- 20 bin, 30 bin ya da 40 bin TL'ye kadar destek alabilirsiniz. Doğal afet kapsamında ev eşyası alımı için yapılan ayni yardım -mal ve hizmet yardımı- ile nakdi yardım da bu kapsamda değerlendirilir. Diğer sosyal yardımlar kadar bilinmeyen ama özellikle doğal afetlerden sonra gündeme gelen barınma yardımı şartları, kapsamı ve ödeme tutarlarını sizin için inceledik.

BARINMA YARDIMI NELERİ KAPSAR?

Aile yardımı kapsamındaki barınma yardımı oturulamayacak raddeye gelen eski ve bakımsız evlerin onarımı için verilir. Evleri yaşanmaz hale geldiği için mağdur olan ailelere betonarme ev yapımı ya da tadilatı yardımı, prefabrik konut yapımı yardımı ve doğal afetler sonrası yapılan ayni ve nakdi eşya yardımları barınma yardımı kapsamındadır.

BARINMA YARDIMI ALABİLMEK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Barınma yardımına başvurabilmek için gereken başlıca şartlar aşağıda belirtildiği gibidir:

Hane içinde kişi başına düşen gelir net asgari ücret tutarının üçte birinden az olmalıdır (701,32 TL)
Engellilik, yaşlılık, dul olma, tek ebeveynli bir aile olma gibi özel şartlardan birini sağlamak gerekir.
Onarımı yapılması istenen evin ya da ev yapılacak arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmak gerekir.
Yaşanması elverişsiz hale gelen ve bu şartları sağlayan bir hanede yaşayan 18 yaşından büyük bir aile bireyi T.C. kimlik kartı ile beraber bakanlığın yetkili birimlerine başvurabilir.

BARINMA YARDIMI KAPSAMINDA VATANDAŞLARA NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?

Barınma yardımına başvurma kriterlerine uyan vatandaşlar, ihtiyaçlarına göre ev onarımlarında 20 bin TL, prefabrik ev yapımlarında 30 bin TL ve betonarme ev yapımlarında 40 bin TL'ye kadar destek alabilirsiniz.

BARINMA YARDIMI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün bulunduğunuz ildeki şubesine başvurabilirsiniz. Barınma yardımının ödeneceği tarih aralığı da bu müdürlüğün mütevelli heyeti tarafından belirleniyor.

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