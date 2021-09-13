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Evinin ahırını atölye yaptı! Ürettiği yağa Türkiye'nin her yerinden talep yağıyor

13.09.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Aliağa ilçesinde, devletten aldığı destekle evinin ahır olarak kullanılan bölümünü atölyeye çeviren 49 yaşındaki girişimci kadın, soğuk sıkım yöntemiyle ürettiği çitlembik yağını Türkiye'nin her bölgesine gönderiyor. Kilosunu 200 liraya sattığı yağa talep yağıyor.

Evinin ahırını atölye yaptı! Ürettiği yağa Türkiye'nin her yerinden talep yağıyor

Hacıömerli Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Yıldız Topçu, yıllarca evinde yaptığı ekmekleri satarak aile ekonomisine katkı sağladı.

Daha çok gelir elde edebileceği bir iş yapmanın hayalini kuran Topçu, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Alanda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Programı"na başvurdu. "Geçmişten Günümüze Çitlembiği Yaşatmak" projesiyle 133 kadın girişimci arasında birinci olan Topçu, 2014 yılında 20 bin liralık hibe almaya hak kazandı.

MARKET RAFLARINDA OLMAK İSTİYOR

Aldığı hibenin yanına yastık altındaki birikimini de ekleyen Topçu, evinin ahır olarak kullanılan bölümünü çitlembik yağı üretmek için yeniden tasarladı. Makine ve ekipman ihtiyacını da tamamlayan Topçu, 2015'te ilk çitlembik yağını üretti. İlk olarak komşularına satış yapan Topçu, ardından İstanbul, Ankara, Antalya gibi birçok kente ürettiği yağı göndermeye başladı.

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Yağ üretiminin yanı sıra çitlembikten kahve ve sabun da üretmeye başlayan Topçu'nun hayali, markalaşarak market raflarına girmek.

Yıldız Topçu, çitlembik yağı üretiminde önemli aşamayı geçtiğini söyledi.

Eşinin dede mesleği olan çitlembik yağını üretiyor olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Topçu, şöyle devam etti;

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"Eşimin dedelerinin mesleği... Eskiden yemeklerde çitlembik yağı da kullanılıyordu. Dedelerimiz çitlembiği kavurur, sonrasında taş değirmende ezer ve keçi kılından çuvallara koyup sıkarak yağ elde ederdi. Ben de şu an kızartma ve zeytinyağlı yemeklerde bazen tamamen bazen zeytinyağıyla karıştırarak kullanıyorum. Şu an bize ulaşanlara yağımızı gönderiyoruz. Hayalim markalaşarak yurt dışına da yağımızı göndermek."

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Topçu, çitlembiği çevre köylerdeki kadınlardan tedarik ettiğini belirterek, eylülden sonra hasat işlemlerinin başladığını aktardı.

Genelde yeşil çitlembiği tercih ettiklerini anlatan Topçu, "Toplayan kadınlarla irtibat kuruyorum. Toplama süreci de zeytin gibi. Toplandıktan sonra serilip kurutuluyor. Yıkanıyor. Tekrar serip kurutuyorlar ve bana ulaşıyorlar. Geçen yıl 600 kilo çitlembik aldım. 5 kilo çitlembikten 1 kilo yağ elde ediyoruz." dedi.

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Çitlembik yağından sabun ve kahve de üreten Topçu, ilerleyen süreçte çitlembik ağacının filizinden turşu da üretmek istediğini kaydetti.

Topçu, kendi imalathanesinde ürettiği yağı kilogramı 200 liradan satışa sunduğunu ifade ederek, bazı müşterilerinin ürünü üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetlerine şifa olması için kullandığını söyledi.

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Ev hanımlarına da tavsiyelerde bulunan Topçu, şunları kaydetti;

"Gençken çok şeyler yapmak istedim ama imkanlar müsaade etmedi. Sonrasında karşıma böyle bir fırsat çıktı. Çevre köydeki kadınlar ve öğrencilerin hayatına dokunmaktı hedefim. Kadınlara gerçekten dokundum.

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Onlar topluyor, kurutuyor ve sonra bana satıp kazanç sağlıyor. Ben başardım, hiç ümidim yokken bu yola çıktım. Kadınlara tavsiyem evde durmasınlar devletimizin de bu anlamda çok destekleri var. KOSGEB'in destekleri oluyor, İŞKUR'un eğitimleri oluyor. Bunları takip etsinler. "

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Aliağa İlçe Tarım Müdürü Selim Aksakal ise ilçede kadın girişimcileri desteklediklerini belirterek, İzmir'de kırsalda yaşayan kadınlara yönelik bir çok projeleri olduğunu anlattı.

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Kaynak: AA

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