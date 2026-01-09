FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Evlenecek herkesi ilgilendiriyor! 500 bin lira çeyiz yardımı: 81 ilde geçerli

Yeni evlenecek herkesi ilgilendiriyor. "İki İnsan Bir Hayat" projesinden, 18-35 yaş aralığında bulunan, Türkiye'deki herhangi bir ilde ikamet eden, yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi, aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını geçmeyen nişanlı gençler faydalanabilecek. İşte detaylar...

Evlenecek herkesi ilgilendiriyor! 500 bin lira çeyiz yardımı: 81 ilde geçerli
Cansu Akalp

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından hayata geçirilecek "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında, 81 ilde ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak.

Kimler başvurabilir? Başvurular ne zaman başlayacak? Çeyiz yardımı için hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...

500 BİN TL GERİ ÖDEMESİZ ÇEYİZ YARDIMI YAPILACAK!

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan edilmesi kapsamında, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin evlilik sürecine destek olmak amacıyla "İki İnsan Bir Hayat" projesi hazırlandı. Proje kapsamında, Türkiye'de ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin evlilik sürecine destek verilecek, başta ev eşyası olmak üzere çeşitli ihtiyaçları karşılanacak.

Projeden faydalanmaya hak kazanan ve 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftlere, 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak.

Projeyle, gençlerin evliliğe teşvik edilmesi, evlilik masraflarının azaltılması ve aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Evlenecek herkesi ilgilendiriyor! 500 bin lira çeyiz yardımı: 81 ilde geçerli 1

İLK EVLİLİK İÇİN DESTEK VERİLECEK

"İki İnsan Bir Hayat" projesine 18-35 yaş aralığında bulunan, Türkiye'deki herhangi bir ilde ikamet eden, yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi, aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını geçmeyen nişanlı gençler başvurabilecek. İlk evliliklerini yapacak çiftler projeye dahil edilecek.

BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Projeden faydalanmak isteyen çiftler, başvurularını 13-31 Mart tarihleri arasında TDV'nin internet sitesinden yapacak. Sonuçlar, 4-8 Mayıs tarihleri arasında açıklanacak.

Evlenecek herkesi ilgilendiriyor! 500 bin lira çeyiz yardımı: 81 ilde geçerli 2

Gençlerin yuva kurmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, TDV'nin "bagis.tdv.org" internet sitesinden projeye katkıda bulunabilecek. Projeye dahil olan çiftlerin, evlilik öncesi ve sonrası "Evlilik Okulu"nda düzenlenecek seminerlere katılımı sağlanacak. Bu eğitimlerle çiftlerin aile hayatına bilinçli şekilde hazırlanmaları, karşılaşabilecekleri sorunlara karşı donanım kazanmaları ve kuracakları yuvaların sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefleniyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meclis'in gündemi emekli: 'Gönülleri alacak'Meclis'in gündemi emekli: 'Gönülleri alacak'
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar kasımda arttıAvro Bölgesi'nde perakende satışlar kasımda arttı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
evlilik proje
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.