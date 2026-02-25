Evlenecek herkesi ilgilendiriyor! Tarih verildi, mobilyaya büyük zam geliyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, mobilya fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Azerbaycan Ticaret Heyeti kapsamında Bakü'ye giden Güleç, CNBC-e'ye konuştu. Güleç, mobilyaya zam sinyali verdi.

YÜZDE 20'DEN FAZLA ZAM GELECEK

Maliyetlerin arttığını belirten Güleç, "İstihdam bizim için çok önemli ve işçilik maliyetlerimiz çok yükseldi. Özellikle asgari ücret zammı ile beraber burada büyük bir artış oldu. Bu durum kira enflasyonu ile birleşince ortaya ciddi bir tablo çıkıyor. Genel giderleri biz daha fazla taşıyamıyoruz. Bu şartlarda önümüzdeki dönemde mobilya fiyatları artacak. Yıl sonuna doğru yüzde 20'den fazla zamlanacak" ifadelerini kullandı.

"PAHALILIK SORUNU REKABET GÜCÜMÜZÜ DÜŞÜRDÜ"

Mobilya sektörü için Azerbaycan'ın önemine vurgu yapan Güleç, "Bakü'de çok sayıda Türk mobilya mağazası var. Azerbaycan'ın mobilya ithalatında biz ilk sıradayız. Bu pazarda daha aktif olmak istiyoruz. Son zamanlarda yaşadığımız pahalılık sorunu rekabet gücümüzü düşürdü. Mobilyada ciddi pazar sorunlarımız oluştu" şeklinde konuştu.

"MOBİLYA SEKTÖRÜ KENDİNİ NADASA BIRAKTI"

Güleç sözlerini şöyle tamamladı:

"Mobilya sektörü son 3-4 yıllık dönemde kendisini adeta nadasa bıraktı. Gerçek bir büyümeden bahsedebilmek için yıllık yüzde 4-5 büyümeler yerine yüzde 10'dan fazla büyümeler gerçekleştirmemiz gerekiyor. Rekabetçilik sorunu bunu engelliyor ama tasarım ve katma değerli ürünlerle Türk mobilyasını dünya pazarlarına ulaştırmaya devam edeceğiz"