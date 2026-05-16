Koç ailesinden Devlet Bahçeli'ye bozkurtlu 5 lira! Anlamı ve değeri belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Rahmi Koç ve Ali Koç'un verdiği özel hediye gündem oldu. Çerçeve içindeki bozkurtlu banknotun, koleksiyon dünyasında büyük değere sahip olduğu ortaya çıktı.

Devrim Karadağ

Bozkurtlu 5 lira gündem yaratan kritik ziyarete damga vurdu. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etmişti. Dikkat çeken kritik ziyarette Koç ailesinin Bahçeli'yi Koç Topluluğu'nun 100'üncü yıl etkinliklerine davet ettiği bildirildi.

MHP tarafından yapılan açıklamada, "Nazik ziyaretleri ve davetleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

"BOZKURTLU 5 LİRA, DEĞERİ 20 BİN DOLARA KADAR ÇIKABİLİYOR"

Görüşmenin ardından ise paylaşılan fotoğrafta Bahçeli'ye verilen özel hediye dikkat çekti.

Çerçeve içerisinde yer alan eski banknotun ne olduğu merak konusu olurken, Patronlar Dünyası'ndan gazeteci Toygun Atilla yaptığı araştırmada söz konusu paranın koleksiyon dünyasında "Bozkurtlu 5 lira" olarak bilinen nadir bir banknot olduğunu yazdı.

"CUMHURİYET'İN İLK EMİSYON PARALARI ARASINDA"

Resmi adı "1 Emisyon 5 Türk Lirası" olan banknot, Cumhuriyet'in ilk emisyon paraları arasında yer alıyor. 1927 yılında tedavüle çıkan para, üzerindeki bozkurt figürü nedeniyle yıllardır koleksiyoncular tarafından "Bozkurtlu 5 lira" adıyla anılıyor.

