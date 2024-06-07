FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Evleneceklere kötü haber: Bu da oldu, artık denemesi bile ücretli!

Evleneceklere kötü haber: Bu da oldu, artık denemesi bile ücretli!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.06.2024 14:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya evine girmenin maliyeti bu yıl katlandıkça katlandı. Takıydı, beyaz eşyaydı, mobilyaydı, düğün salonuydu derken bu da oldu. Masraflara bir kalem daha eklendi. Gelin adaylarına kötü haber. Ankara'da gelinlik denemek artık ücretli... Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Odası gelin adaylarının yanında merak nedeniyle de gelinliklerin denendiğini ve gelinliklerde deforme oluşturulduğu iddia edildi.

Evleneceklere kötü haber: Bu da oldu, artık denemesi bile ücretli!

Mayıs ve haziran aylarıyla birlikte düğün sezonu başladı. Evlenecek çiftlerin bütçeleri yüksek fiyatlar nedeniyle zorlandı, masraflar katlandıkça katlandı. Düğün mekanalarının ücretleri gündemdeyken bir haber de gelinlikçilerden geldi. Ankara'da terziler gelinlik denemeleri içinde artık ücret talep edecekler.

NTV'de yer alan habere göre, Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Odası, gelinlik denemesinin ücretli olmasına karar verdi.

Deneme ücreti alınan gelinliğin satın alınması durumunda, o para fiyattan düşülecek.

Uygulama kararı esnafı da ikiye böldü. Bazı esnaflar uygulamanın doğru olduğunu düşünürken bazıları ise müşteri kaybına neden olacağını ifade ediyor.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong bu kez Horoz Lojistik için çaldıBorsa İstanbul'da gong bu kez Horoz Lojistik için çaldı
Prof. Dr. Özgür Demirtaş tarih verdi: 'Alım gücü paramparça olacak"Prof. Dr. Özgür Demirtaş tarih verdi: 'Alım gücü paramparça olacak"
Destek ödemeleri öne çekildiDestek ödemeleri öne çekildi
Anahtar Kelimeler:
gelinlik deneme ücret
En Çok Okunan Haberler
Bu sefer özel bir anlam taşıyor! Türkiye nefesini tuttu

Bu sefer özel bir anlam taşıyor! Türkiye nefesini tuttu

Davada flaş gelişme! Hakim çekilmek istedi ama... Mahkeme kararını verdi

Davada flaş gelişme! Hakim çekilmek istedi ama... Mahkeme kararını verdi

Bakan Şimşek duyurdu! Kısa sürede devreye alınacak: Zorunlu sigorta geliyor

Bakan Şimşek duyurdu! Kısa sürede devreye alınacak: Zorunlu sigorta geliyor

Prof. Dr. Özgür Demirtaş tarih verdi: 'Alım gücü paramparça olacak"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş tarih verdi: 'Alım gücü paramparça olacak"

Destek ödemeleri öne çekildi

Destek ödemeleri öne çekildi

SON DAKİKA: Akaryakıtta ÇİFTE İNDİRİM! Tabelalar peş peşe böyle değişti

SON DAKİKA: Akaryakıtta ÇİFTE İNDİRİM! Tabelalar peş peşe böyle değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.