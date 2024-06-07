Evleneceklere kötü haber: Bu da oldu, artık denemesi bile ücretli!

Mayıs ve haziran aylarıyla birlikte düğün sezonu başladı. Evlenecek çiftlerin bütçeleri yüksek fiyatlar nedeniyle zorlandı, masraflar katlandıkça katlandı. Düğün mekanalarının ücretleri gündemdeyken bir haber de gelinlikçilerden geldi. Ankara'da terziler gelinlik denemeleri içinde artık ücret talep edecekler.

NTV'de yer alan habere göre, Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Odası, gelinlik denemesinin ücretli olmasına karar verdi.

Deneme ücreti alınan gelinliğin satın alınması durumunda, o para fiyattan düşülecek.

Uygulama kararı esnafı da ikiye böldü. Bazı esnaflar uygulamanın doğru olduğunu düşünürken bazıları ise müşteri kaybına neden olacağını ifade ediyor.







