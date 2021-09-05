Evlenene yirmi dört maaş! İşte başvuru şartları

Yasalara göre çalışma hayatıyla ilgili mevzuatımızda sigortalı vatandaşları ve yakınlarını koruyan düzenlemeler bulunmakta. Özellikle hayatını kaybetmiş olan sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarının hayatlarını sürdürmeleri için onlara düzenli olarak gelir bağlanıyor.

Bu ugulamaya göre vefat eden sigortalının eşi (kadın veya erkek fark etmiyor) çalışsın veya emekli olsun evlenmediği sürece ölüm aylığı almakta. Ayrıca eğer sigortalının çocukları varsa onlar da belli oranlarda yetim maaşı alabiliyor.

Yetim aylığı almakta olan bir kız çocuğu için bu paranın kesilmesinin şartlarından birisi evlenmesi oluyor. Evlendiği zaman babasından aldığı maaş kesilmiş oluyor. Fakat yasalarımız gereği kız çocukları evlendiklerinde bir çeyiz yardımı da düzenleniyor. Daha önce yetim aylığı alırken evlenen bir kız çocuğuna bundan sonra alacağı 2 senelik maaş yani 24 adet maaş karşılığı para peşin olarak verilerek, bir evlilik yardımı şeklinde ödeniyor.

KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Babalarından yetim maaşı alan kız çocukları, evlenmeleri halinde bu yardımdan fayalanabiliyor. Burada kadının yaşı fark etmiyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması şartlar için yeterli oluyor. Ödemeler evliliğin gerçekleşmesinden sonra yapılıyor. Bu nedenle nikah olmadan başvuru yapılamıyor.

ÖDENEN MİKTAR NE KADAR?

Söz konusu paranın miktarı yetim kızın aldığı maaş ile beraber belirleniyor. Örneğin her ay babasından bin lira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna, çeyiz yardımı olarak toplam 24 bin TL ödeniyor. Çeyiz yardımı 24 maaşın toplamından oluşmakta. Eğer ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor.



