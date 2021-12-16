Evli ve çocuksuz çalışanlar için 2022 AGİ ücreti ne kadar oldu? İşte 2022 AGİ ücretleri...

Evli ve çocuksuz çalışanlar tarafından "2022 yılı AGİ ne kadar?" sorusu sorgulanıyor. Asgari ücret tespit komisyon toplantısı bugün gerçekleşti ve son toplantı sonrası rakamlar belli oldu. Yeni asgari ücret 4250 TL olarak açıklandı. Peki evli ve çocuksuz çalışanlar için 2022 AGİ ücreti ne kadar oldu?

EVLİ VE ÇOCUKSUZ ÇALIŞANLAR İÇİN AGİ 2022 ÜCRETİ NE KADAR?

AGİ işçinin kendisi ile birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Asgari geçim indirimi olarak ifade edilen AGİ, 2022 senesinin Şubat ayında maaşlara yansıyacak. AGİ, asgari ücrete yapılan zam oranıyla beraber belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı asgari ücret açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın asgari ücret zammı açıklamasından satış başları şöyle oldu:

"Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın Aralık ayında bakanlığımızın nezaretinde çalışan ve işverenler tarafından belirlenmelidir. Önümüzdeki yılın Aralık ayında yine işçi ve işveren bir araya gelecek ve yeni zammı belirleyecek. Bugünkü toplantılarla nihai karar verildi. 4 bin TL'nin üzerinde olması gerektiği yönünde komisyon kararı bildirildi. Asgari ücreti 2022 en alt rakam 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacak. Artış son 50 yılın en yükseğidir. Artış yüzde 50'nin üzerindedir."

Yeni AGİ rakamlarına göre evli eşi çalışmayan ve çocuksuz kişi 481,5 TL AGİ alırken evli eşi çalışan ve çocuksuz kişi 402 TL alacak.

2022 AGİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Bekar 402 TL

Evli eşi çalışmayan 481,5 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 543 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 603 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 684 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 684 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 684 TL

Evli eşi çalışan 402 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 462 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 522 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 603 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 643,5 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 684 TL

2021 AGİ ÜCRETLERİ NE KADARDI?

2021 senesinde uygulanan AGİ ücretleri listesi ise şöyle;

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL



