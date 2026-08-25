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Evliliği sürerken eski eşiyle görüştü! Mahkemeden 200 bin TL’lik karar

Mahkeme, eski eşiyle görüntülü konuştuğu ve mektuplaştığı belirlenen kadını tam kusurlu saydı. İstanbul'da yaşanan olayda, mahkeme 100 bin TL maddi, 100 bin TL manevi tazminata hükmetti ve nafaka talebini reddetti.

Evliliği sürerken eski eşiyle görüştü! Mahkemeden 200 bin TL’lik karar

İstanbul’da görülen boşanma davasında mahkeme, evliliği devam ederken cezaevindeki eski eşiyle görüntülü konuşan ve mektuplaşan kadını tam kusurlu buldu. Kadının eşine toplam 200 bin TL tazminat ödemesine hükmedilirken nafaka talebi de reddedildi.

Evliliği sürerken eski eşiyle görüştü! Mahkemeden 200 bin TL’lik karar 1

İstanbul'da mağaza müdürü G.S. ile daha önceki evliliğinde 1 kızı olan satış temsilcisi T.S., 2019 yılında evlendi. Çift, 2023 yılında evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesiyle karşılıklı çekişmeli boşanma davası açtı. T.S., evlilik hayatında psikolojik yıkım yaşadığını öne sürerek 500 bin TL maddi ve 500 bin TL manevi tazminat ile 5 bin 500 TL nafaka ödenmesini talep etti. G.S. ise T.S.'nin evlilik birliği içinde cezaevinde olan eski eşiyle görüntülü konuşmalar yaptığını ve mektuplaştığını belirterek, 200 bin TL maddi ve 200 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu.

Evliliği sürerken eski eşiyle görüştü! Mahkemeden 200 bin TL’lik karar 2

"KONUŞMALARINI SAMİMİ BULUYORDUM"

Küçükçekmece 8'inci Aile Mahkemesi, geçen ay görülen davada eski eşiyle görüştüğü ve mektuplaştığı tespit edilen T.S.'yi tam kusurlu buldu. Mahkemede dinlenen tanık P.Y., "Tarafların ikisi de benim arkadaşım olur. Taraflar evlendikten sonra T.S. evin temizliğini, yemeğini çok fazla yapmayacağını söylüyordu. Zaten evin yemeklerini de G.S. yapıyordu. Biz taraflar ile birbirimize çok fazla gelip gittiğimiz için birçok sefer evlerini biz toparlamışızdır. Evlerine ne zaman gitsek evleri dağınıktı. Evin temizliğini yapmıyordu. T.S., evi terk etmeden önce eski eşi tahliye olacaktı. Tahliye olmasına yakın eski eşine görüntülü görüşme hakkı verilmiş sanırım. Benim de yanlarında olduğum zamanda T.S., eski eşi ile görüntülü konuşuyordu. Ben biraz konuşmalarını samimi buluyordum. T.S.'yi de uyarmışlığım vardır. Sonuçta kendisi artık başka biriyle evli ve sonuçta karşıdaki eski eşiydi. Bana da kızının babası olduğunu, onun için görüştüklerini söylüyordu ancak kızı adına pek bir görüşme gerçekleştirmiyorlardı" dedi. Mahkeme, G.S.'ye 100 bin TL maddi ve 100 bin TL manevi tazminat ödenmesin karar vererek, T.S.'nin tedbir nafakasını kaldırdı ve nafaka talebini de reddetti.

"EŞİNİN, ESKİ EŞİNE YAZDIĞI DEFTERLERİ BULMUŞ"

G.S.'nin avukatı Özge İrem Aksu, "G.S. eşine bağlı, eşinin ilk evliliğinden olan evladına bağlı; iyi bir eş olmaya ve çocuğuna da iyi bir baba olmaya çalıştı. Ancak müvekkil, müşterek evlerinde, eşinin eski eşine yazdığı defterleri buluyor. Boşanma davalarında tabii ki kazanan hiçbir taraf yok, bir yuva dağılıyor ama en azından müvekkil bir erkek olarak mağdur edildi. Ve mahkeme tarafından da mağduriyeti giderildi. Biz müvekkil adına çok seviyoruz. Çünkü psikolojik olarak çok ağır dönemler geçirdi. Bir erkek yaptığında 'aldatma' diye saydığımız şey, bir kadın tarafından erkeğe yapıldığında da aynı suçu oluşturmaktadır. Bu nedenle mahkemenin verdiği kararın çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Müvekkil lehine hükmedilen tazminatın da çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Evliliği sürerken eski eşiyle görüştü! Mahkemeden 200 bin TL’lik karar 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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nafaka Tazminat boşanma evlilik karı koca
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