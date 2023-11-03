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EVLİLİK KREDİSİ 2023 şartları ne? Evlilik kredisi ne kadar, kaç TL ve ne zaman verilecek?

03.11.2023 17:21 | Son Güncelleme:
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Evlilik kredisi şartları ve kredinin verileceği tarihe dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceği daha önce açıklanmıştı. Evlilik kredisinin detayları yeni evlenecek milyonlarca çiftin gündeminde yer aldı. Peki, evlilik kredisi şartları ne? Evlilik kredisi ne kadar, kaç TL ve ne zaman verilecek?

EVLİLİK KREDİSİ 2023 şartları ne? Evlilik kredisi ne kadar, kaç TL ve ne zaman verilecek?

Evlilik kredisinin ne zaman verileceği merak ediliyor. Aile ve Gençlik Bankası'dan evlenecek gençlere kullandırılacak 150 bin lira krediye ilişkin ilgili kriterlerin belirlendiği haberini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş geçtiğimiz günlerde açıkladı. İşte 150 bin lira evlilik kredisi hakkında detaylı bilgiler...

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Konunun önümüzdeki hafta TBMM gündemine taşınması ve hızla yasalaştırılması bekleniyor. Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabilmesi bekleniyor.

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YENİ EVLENECEKLERE FAİZSİZ KREDİ ŞARTLARI NE?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Bankası'dan evlenecek gençlere kullandırılacak 150 bin lira krediyle ilgili kriterlerin belirlendiğini söyledi. Göktaş'ın açıklamaları şöyle;

''Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. (Hangi yaşta gençler faydalanabilecek?) 18 -27 yaş gibi, ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış…

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Çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek. 2 yıl boyunca geri ödemesiz. Sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak.''

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