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Evlilik kredisi desteğinde yeni rakamlar açıklandı

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9 bin 200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldı; Bakan Göktaş desteklerin sürdüğünü açıkladı.

Evlilik kredisi desteğinde yeni rakamlar açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9 bin 200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, aile kurumunu güçlendirmek ve gençleri sosyal risklere karşı korumak amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'nun Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini belirtti.

81 İLDE UYGULANIYOR

Fon sayesinde gençlerin geleceğine yatırım yapıldığını vurgulayan Göktaş, "Bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. 81 ilde yürüttüğümüz bu projeyle aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını 'ailegenclikfonu.aile.gov.tr' web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapabilirler" dedi.

Evlilik kredisi desteğinde yeni rakamlar açıklandı 1

GELİR ŞARTI YÜKSELTİLDİ

Fondan daha fazla genç çiftin yararlanabilmesi amacıyla ocak ayında kredi miktarının güncellendiğini belirten Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, fondan yararlanmak için gereken gelir şartının da yükseltildiğini hatırlatarak, gelir durumu değerlendirmesinde son 6 aylık gelire ilişkin başvuru şartının asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldığını bildirdi.

13 BİNİ AŞKIN ÇOCUK DÜNYAYA GELDİ

Göktaş ayrıca 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerini ilk çocuk için 12 ay hibe ederek, kalan borçlarını ise 12 ay ertelediklerini belirterek, "Erteleme süreci ile birlikte 60 aya uzayan vade süresi içerisinde ikinci çocuk sahibi olunması halinde kalan borcun tamamını hibe ediyoruz. Nitekim fon kapsamında bugüne kadar desteklediğimiz 12 bin 942 çiftimizin 13 bin 126 çocuğu dünyaya geldi. Bu, desteğimizin en güzel sonucudur" açıklaması yaptı.

Evlilik kredisi desteğinde yeni rakamlar açıklandı 2

TOPLAM DESTEK 13,9 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Gençlerin sağlam temeller üzerinde aile kurmalarını hedeflediklerini ifade eden Göktaş, "2024 yılında pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 278 bin 275'e ulaştı. Bu ay 9 bin 200 gence 1 milyar 52 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece evlilik yolundaki 160 bin 598 gencimize bugüne kadar toplam 13 milyar 948 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk. Öte yandan maddi desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de bugüne kadar 212 bin 872 gencimizin yanında olduk" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlet desteği evlilik kredisi
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