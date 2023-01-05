EXXEN üyelik ücreti 2023 ne kadar oldu, kaç TL? ZAM sonrası 2023 EXXEN abonelik ücreti fiyatları!

EXXEN üyelik ücreti güncellendi. Acun Ilıcalı’nın yıllık 900 milyon TL yatırım yapacağını açıkladığı dijital yayın platformu Exxen 1 Ocak 2011'de yayın hayatına başlamıştı. 2023 yılı Ocak ayında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu platformun üyelik ücretlerinde yeniden değişikliğe gidildi. Peki, EXXEN üyelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte zam sonrası 2023 EXXEN abonelik ücreti fiyatları...
EXXEN üyelik paketlerine zam geldi.
Aylık 41.90 TL'den başlayan fiyatlarla abonelerine sunulan paketlerin yeni fiyatları merak konusu oldu.
EXXEN Reklamlı yıllık paket aylık 41.90 TL x 12 ay taksitle sunulurken,
EXXEN Taahhütsüz aylık paket 49.90 TL'ye satılıyor.
Öte yandan EXXEN reklamsız yıllık paket 58.50 TL x 12 12 ay taksitle satışa sunuldu.
EXXEN reklamsız aylık paketin fiyatı ise 69.90 TL olarak açıklandı.