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EXXEN üyelik ücreti 2023 ne kadar oldu, kaç TL? ZAM sonrası 2023 EXXEN abonelik ücreti fiyatları!

05.01.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EXXEN üyelik ücreti son dakika olarak geçilen 'zam' haberleri sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu platformda üyelik ücretleri güncellendi. Gibi, İlginç Bazı Olaylar, Hükümsüz gibi dizilerin yayınlandığı platforma ilişkin birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, EXXEN üyelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte zam sonrası 2023 EXXEN abonelik ücreti fiyatları...

EXXEN üyelik ücreti 2023 ne kadar oldu, kaç TL? ZAM sonrası 2023 EXXEN abonelik ücreti fiyatları!

EXXEN üyelik ücreti güncellendi. Acun Ilıcalı’nın yıllık 900 milyon TL yatırım yapacağını açıkladığı dijital yayın platformu Exxen 1 Ocak 2011'de yayın hayatına başlamıştı. 2023 yılı Ocak ayında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu platformun üyelik ücretlerinde yeniden değişikliğe gidildi. Peki, EXXEN üyelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte zam sonrası 2023 EXXEN abonelik ücreti fiyatları...

EXXEN'E NE KADAR ZAM GELDİ?

EXXEN üyelik paketlerine zam geldi.

Aylık 41.90 TL'den başlayan fiyatlarla abonelerine sunulan paketlerin yeni fiyatları merak konusu oldu.

EXXEN NE KADAR OLDU?

EXXEN Reklamlı yıllık paket aylık 41.90 TL x 12 ay taksitle sunulurken,

EXXEN Taahhütsüz aylık paket 49.90 TL'ye satılıyor.

Öte yandan EXXEN reklamsız yıllık paket 58.50 TL x 12 12 ay taksitle satışa sunuldu.

EXXEN reklamsız aylık paketin fiyatı ise 69.90 TL olarak açıklandı.

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