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Eylül ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

01.10.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,34 artmasını bekliyor.

Eylül ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

TÜİK tarafından 4 Ekim pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

ORTALAMA YÜZDE 1,34 OLDU

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,71, en yüksek yüzde 2,30 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,34) göre bir önceki ay yüzde 19,25 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,69'a yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,12 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 123 baz puan artarak yüzde 18,02'ye yükseldi.

asdqWD

Kaynak: AA

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Enflasyon
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