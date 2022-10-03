Piyasaların gözleri eylül ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK, enflasyon rakamlarını her ayın ilk günlerinde açıklıyor. TÜİK açıklamalarının ardından 3 aylık enflasyon farkının ortaya çıkması bekleniyor. Peki eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı enflasyonu saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler...

EYLÜL AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim'de (bugün) TÜİK tarafından açıklanacak.

Sonuçlar, 10.00'da belli olacak.

Geçtiğimiz ay açıklanan enflasyon rakamlarında, ağustos ayı enflasyonunun yüzde 1,46 olduğu öğrenilmişti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre ise enflasyon yüzde 80,21 olarak açıklandı.



