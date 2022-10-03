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Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı enflasyonu saat kaçta açıklanacak?

03.10.2022 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Ekim itibarıyla gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. Bilindiği üzere her ay bir önceki ayın enflasyon rakamları, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanıyor. Peki eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı enflasyonu saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler...

Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı enflasyonu saat kaçta açıklanacak?

Piyasaların gözleri eylül ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK, enflasyon rakamlarını her ayın ilk günlerinde açıklıyor. TÜİK açıklamalarının ardından 3 aylık enflasyon farkının ortaya çıkması bekleniyor. Peki eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı enflasyonu saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler...

EYLÜL AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim'de (bugün) TÜİK tarafından açıklanacak.

Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı enflasyonu saat kaçta açıklanacak?

Sonuçlar, 10.00'da belli olacak.

Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı enflasyonu saat kaçta açıklanacak?

Geçtiğimiz ay açıklanan enflasyon rakamlarında, ağustos ayı enflasyonunun yüzde 1,46 olduğu öğrenilmişti.

Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı enflasyonu saat kaçta açıklanacak?

Bir önceki yılın aynı ayına göre ise enflasyon yüzde 80,21 olarak açıklandı.

Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı enflasyonu saat kaçta açıklanacak?


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon eylül
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