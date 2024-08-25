'Eylül ayı zor bir ay olacak' diyerek duyurdu! Otomobillere zam geliyor: Oran da verildi

Sıfır araç alacaklar dikkat. Uzun süredir bayilerin devam eden sıfır faizli kredileri alıcıyı yeni arabalara yöneltirken ikinci elçiler uzun süredir sinek avlıyordu. Dövizdeki hareketlilik otomobillere de etkiledi.

"YÜZDE 5 ZAM KAÇINILMAZ"

Gazeteci Emre Özpeynirci 'Eylül'de otomobillere zam yolda' diyerek araç alacakları uyardı.

Özpeynirci sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

"Temmuzda 94 bin adedi aşan otomotiv pazarının, ağustosta da 85 bin adedi bulacağı öngörülüyor. Son haftaya giriyoruz, bekleyip göreceğiz.

Bunda hem ‘ulusal tip onayı’ olan yerli araçların 31 Ağustos’a kadar GSR2 olmayan araçları satma avantajı, (ek süre verilmişti) hem de son dönemdeki kur artışından dolayı 'zam gelecek' endişesiyle yapılan alımın etkisi var.

Sektör yetkilileri kurdan dolayı eylülde ortalama yüzde 5 zammın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Kur artışından ziyade euro/dolar paritesi bu noktada önemli.

"EYLÜL AYI ZOR BİR AY OLACAK"

Tabi oranlar markadan markaya modelden modele değişecektir.

Yerli araçların da GSR avantajı bitiyor ve GSR2'ye geçiyorlar, bu da bir fiyat artışı demek.

Yani anlayacağınız eylül ayı zor bir ay olacak, yılın geri kalanı için de bir gösterge olacak."