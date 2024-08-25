FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Eylül ayı zor bir ay olacak' diyerek duyurdu! Otomobillere zam geliyor: Oran da verildi

'Eylül ayı zor bir ay olacak' diyerek duyurdu! Otomobillere zam geliyor: Oran da verildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.08.2024 22:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda sıfır araçların satışlarında artış gözlemlenirken ikinci elde ise durgunluk hakimdi. Araç alacaklar bayilerin kampanyalarından dolayı sıfıra yönelirken araçlara 'kur zammı' haberi geldi. Eylül'de fiyatlar ne kadar artacak? İşte piyasaların beklentisi...

'Eylül ayı zor bir ay olacak' diyerek duyurdu! Otomobillere zam geliyor: Oran da verildi

Sıfır araç alacaklar dikkat. Uzun süredir bayilerin devam eden sıfır faizli kredileri alıcıyı yeni arabalara yöneltirken ikinci elçiler uzun süredir sinek avlıyordu. Dövizdeki hareketlilik otomobillere de etkiledi.

0

"YÜZDE 5 ZAM KAÇINILMAZ"

Gazeteci Emre Özpeynirci 'Eylül'de otomobillere zam yolda' diyerek araç alacakları uyardı.

Özpeynirci sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

"Temmuzda 94 bin adedi aşan otomotiv pazarının, ağustosta da 85 bin adedi bulacağı öngörülüyor. Son haftaya giriyoruz, bekleyip göreceğiz.

Bunda hem ‘ulusal tip onayı’ olan yerli araçların 31 Ağustos’a kadar GSR2 olmayan araçları satma avantajı, (ek süre verilmişti) hem de son dönemdeki kur artışından dolayı 'zam gelecek' endişesiyle yapılan alımın etkisi var.

01

Sektör yetkilileri kurdan dolayı eylülde ortalama yüzde 5 zammın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Kur artışından ziyade euro/dolar paritesi bu noktada önemli.

"EYLÜL AYI ZOR BİR AY OLACAK"

Tabi oranlar markadan markaya modelden modele değişecektir.

Yerli araçların da GSR avantajı bitiyor ve GSR2'ye geçiyorlar, bu da bir fiyat artışı demek.

Yani anlayacağınız eylül ayı zor bir ay olacak, yılın geri kalanı için de bir gösterge olacak."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
33,97
33,99
% 0,09
23:59
Euro
37,99
38,06
% 0,24
23:59
İngiliz Sterlini
44,87
44,95
% 0,49
23:59
Avustralya Doları
23,07
23,08
% 0,36
23:59
İsviçre Frangı
40,04
40,07
% 0,29
23:59
Rus Rublesi
0,37
0,37
% 0,00
23:59
Çin Yuanı
4,77
4,77
% 0,02
23:02
İsveç Kronu
3,34
3,34
% 0,03
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz Sıfır araba Zam sıfır araç
En Çok Okunan Haberler
CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, AK Parti'den sert tepki gecikmedi: 'Dilini içeri sok, sana su veren de olmaz kemik atan da'

CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, AK Parti'den sert tepki gecikmedi: 'Dilini içeri sok, sana su veren de olmaz kemik atan da'

Arda Güler'e yapılan sert müdahele Ancelotti'yi çıldırttı!

Arda Güler'e yapılan sert müdahele Ancelotti'yi çıldırttı!

İstanbul'daki yeni uyanıklık pes dedirtti: 25 bin lira yerine 54 bin lira istiyorlar...

İstanbul'daki yeni uyanıklık pes dedirtti: 25 bin lira yerine 54 bin lira istiyorlar...

Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak?

700 bin kişiye ceza yolda! Vaktinde beyan etmeyenin başı ağrıyacak

700 bin kişiye ceza yolda! Vaktinde beyan etmeyenin başı ağrıyacak

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizinde kazanç değişiyor

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizinde kazanç değişiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.