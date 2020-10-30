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Eylül’de ihracat yüzde 4,8, ithalat yüzde 23 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.10.2020 10:41 | Son Güncelleme

Eylül ayında ihracat yüzde 4,8 artarken ithalat ise yüzde 23 yükseldi. Bu ayda dış ticaret açığındaki artış ise yüzde 189,6 oldu.

Eylül’de ihracat yüzde 4,8, ithalat yüzde 23 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2020 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 23 artarak 20 milyar 837 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 8,4, ithalat yüzde 15,5 arttı. 9 aylık ihracat yüzde 11 geriledi.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 azalarak 118 milyar 325 milyon dolar, ithalat yüzde 1,5 artarak 156 milyar 186 milyon dolar oldu.

EYLÜLDE DIŞ TİCARET AÇIĞI 4,8 MİLYAR DOLAR

Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 189,6 artarak 1 milyar 667 milyon dolardan, 4 milyar 828 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Eylül ayında yüzde 90,2 iken, 2020 Eylül ayında yüzde 76,8'e geriledi.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 79,5 ARTTI

Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 79,5 artarak 21 milyar 93 milyon dolardan, 37 milyar 862 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Eylül döneminde yüzde 86,3 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 75,8'e geriledi.

Eylül ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,8
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Eylül ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

İHRACATTA ALMANYA; İTHALATTA İSE ÇİN ZİRVEDE

Eylül ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 517 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 142 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 947 milyon dolar ile ABD, 799 milyon dolar ile İtalya, 798 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,5'ini oluşturdu.

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Eylül ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 161 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 71 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 553 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 122 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 83 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,3'ünü oluşturdu.

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