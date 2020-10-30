Eylül’de ihracat yüzde 4,8, ithalat yüzde 23 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2020 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 23 artarak 20 milyar 837 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 8,4, ithalat yüzde 15,5 arttı. 9 aylık ihracat yüzde 11 geriledi.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 azalarak 118 milyar 325 milyon dolar, ithalat yüzde 1,5 artarak 156 milyar 186 milyon dolar oldu.

EYLÜLDE DIŞ TİCARET AÇIĞI 4,8 MİLYAR DOLAR

Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 189,6 artarak 1 milyar 667 milyon dolardan, 4 milyar 828 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Eylül ayında yüzde 90,2 iken, 2020 Eylül ayında yüzde 76,8'e geriledi.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 79,5 ARTTI

Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 79,5 artarak 21 milyar 93 milyon dolardan, 37 milyar 862 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Eylül döneminde yüzde 86,3 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 75,8'e geriledi.