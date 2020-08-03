Eylül korkusu: Ekonomiyi neler bekliyor?

Ekonomi yazarı Sağlam’a göre rezervler tükenecek endişesi, Eylül’de ekonomiyi sallayabilir.Bayram tatili öncesi kurlarda yaşanan hareketlilik piyasaları tedirgin etti. Ekonomi yönetiminin tüm çabalarına rağmen, kurlarda uzun süredir tutulan sınır değerler aşılırken, bayram tatili bu hareketi dondurdu. Bundan sonra piyasaların yeni, hızlı kur artışlarına sahne olması bekleniyor.

Bayramdan önce kurların tutulamaması, "Eylül ayında piyasalarda önemli hareketler görülebileceği" endişesini arttırdı. Döviz rezervlerinin çok eridiğini, bu nedenle artık kurların istenildiği sınırlarda tutulamadığını gören piyasa oyuncularının, "Rezervlerin bu gidişle Eylül'de tükenebileceği, bunun da piyasalarda sert hareketlere neden olabileceği" endişesi büyümeye başladı.

Borçlar düşünce rezervler ekside

Bayram tatili öncesi açıklanan döviz rezervleri rakamları, Merkez Bankası’nın resmi rezervlerinin 30 milyar dolara kadar indiğini, borç aldığı dövizler çıkarıldığında eksiye döndüğünü gösterdi. Bununla birlikte dövizi tutmak için devreye giren kamu bankalarının açık pozisyon tutarlarının 10 milyar doları aştığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) koyduğu yasal sınır olan yüzde 20 sınırını aşıp yüzde 30’lara çıktığı ortaya çıktı. Merkez Bankası’nın böyle durumlarda kamu bankaları döviz açıklarını kapattığı bilinirken, son dönemde bunu yapmaması "Acaba dövizi mi kalmadı?" kaygılarına neden oldu.