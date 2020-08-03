Eylül korkusu: Ekonomiyi neler bekliyor?

Ekonomi yazarı Sağlam’a göre rezervler tükenecek endişesi, Eylül’de ekonomiyi sallayabilir.Bayram tatili öncesi kurlarda yaşanan hareketlilik piyasaları tedirgin etti. Ekonomi yönetiminin tüm çabalarına rağmen, kurlarda uzun süredir tutulan sınır değerler aşılırken, bayram tatili bu hareketi dondurdu. Bundan sonra piyasaların yeni, hızlı kur artışlarına sahne olması bekleniyor.
Bayramdan önce kurların tutulamaması, "Eylül ayında piyasalarda önemli hareketler görülebileceği" endişesini arttırdı. Döviz rezervlerinin çok eridiğini, bu nedenle artık kurların istenildiği sınırlarda tutulamadığını gören piyasa oyuncularının, "Rezervlerin bu gidişle Eylül'de tükenebileceği, bunun da piyasalarda sert hareketlere neden olabileceği" endişesi büyümeye başladı.
Borçlar düşünce rezervler ekside
Bayram tatili öncesi açıklanan döviz rezervleri rakamları, Merkez Bankası’nın resmi rezervlerinin 30 milyar dolara kadar indiğini, borç aldığı dövizler çıkarıldığında eksiye döndüğünü gösterdi. Bununla birlikte dövizi tutmak için devreye giren kamu bankalarının açık pozisyon tutarlarının 10 milyar doları aştığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) koyduğu yasal sınır olan yüzde 20 sınırını aşıp yüzde 30’lara çıktığı ortaya çıktı. Merkez Bankası’nın böyle durumlarda kamu bankaları döviz açıklarını kapattığı bilinirken, son dönemde bunu yapmaması "Acaba dövizi mi kalmadı?" kaygılarına neden oldu.
Dolar kurunu aylardır koyduğu 6.85 TL sınırının altında tutan ekonomi yönetimi bu sınırı savunamadı, dolar kuru 7 TL'ye dayandı. Kurları tutmak için günde 1 milyar dolarlık rezervden satış yapıldığı ama başarılamadığı söylendi. Küresel gelişmelerle euro da çok artınca, euro ve dolar gibi diğer para birimlerinin de yükselmesi anlamına gelen sepet kur değerleri çok yükseldi.
Hükümet yanlısı basın da kriz bekliyor
Yurt içinde hükümete yakın bazı gazete yazarlarının, "Türkiye'ye kumpas" yorumu yaparak, "Eylül ayında ekonominin kötüleşeceği" beklentilerini dile getirmeleri ilginçti. Financial Times ve Reuters başta olmak üzere uluslararası saygın medyada, rezervlerin bilimsel olmayan ekonomik anlayış ve yanlış kararlar nedeniyle eridiği, Eylül
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