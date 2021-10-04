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Eylülde fiyatı en fazla artan "kömür ücreti", en çok düşen "limon" oldu

04.10.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüketici fiyatları bazında eylülde en fazla fiyat artışı yüzde 33,72 ile kömür ücreti, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,6 ile limonda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kömür ücreti artışını yüzde 30,46 ile kıvırcık, yüzde 29,52 ile servis ücreti izledi.

YURT ÜCRETİ FİYATLARI ARTTI

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 28,3 ile yurt ücreti, yüzde 24,25 ile özel üniversite ücreti, yüzde 21,65 ile patlıcan yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,6 ile limonda oldu. Bunu yüzde 26,08 ile salatalık, yüzde 25,63 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 15,1 ile balık, yüzde 10,49 ile elma takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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