EYT 2023 SON DAKİKA: EYT ne zaman çıkacak, yeni düzenleme var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi

EYT düzenlemesiyle birlikte 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik imkanı sağlanmıştı. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanları kapsayan EYT düzenlemesinin yasalaşması büyük bir heyecanla bekleniyor. Merakla beklenen EYT düzenlemesindeki son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası konuştu.

"YAKINDA MECLİS'E SUNUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası merakla beklenen açıklamayı yaparak, "Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasal düzenlemenin ayrı bir teklif olarak Meclis'e sunulması ve Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte başvurular başlayacak.

EYT KİMLERİ KAPSAYACAK?

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.

EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EYT'den yararlabilmek için;



8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydının bulunması,

5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması,

Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekiyor.

