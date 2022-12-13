EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? EYT ASKERLİK BORÇLANMASI son dakika gelişmesi var mı?

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenleme hakkında son gelişmeler merak ediliyor. Kimlerin yeni düzenleme kapsamında emekli olup olmayacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'liler askerlik borçlanmasına dair açıklamalarda bulundu. Peki, EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

EYT ASKERLİK BORÇLANMASI GERİYE ÇEKER Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde EYT askerlik borçlanmasına dair soruları yanıtladı. Bakan Bilgin, Aralık ayında çözülmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI SİGORTA BAŞLANGICI SAYILACAK MI?

Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok." dedi.

HEYECANLANDIRAN EYT AÇIKLAMASI

Milyonlarca kişinin beklediği EYT'ye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, EYT çalışmasının Aralık ayı sonuna kadar bitirilip Meclis'e geleceğini umduğunu söyledi.

