FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? EYT ASKERLİK BORÇLANMASI son dakika gelişmesi var mı?

EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? EYT ASKERLİK BORÇLANMASI son dakika gelişmesi var mı?

13.12.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği EYT'ye ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, EYT çalışmasının Aralık ayı sonuna kadar bitirilip Meclis'e geleceğini umduğunu dile getirdi. Bu kapsamda EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? sorusunun yanıtı da merak edilmeye başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? EYT ASKERLİK BORÇLANMASI son dakika gelişmesi var mı?

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenleme hakkında son gelişmeler merak ediliyor. Kimlerin yeni düzenleme kapsamında emekli olup olmayacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'liler askerlik borçlanmasına dair açıklamalarda bulundu. Peki, EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

EYT ASKERLİK BORÇLANMASI GERİYE ÇEKER Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde EYT askerlik borçlanmasına dair soruları yanıtladı. Bakan Bilgin, Aralık ayında çözülmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

yardım2

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI SİGORTA BAŞLANGICI SAYILACAK MI?

Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok." dedi.

yardım3

HEYECANLANDIRAN EYT AÇIKLAMASI

Milyonlarca kişinin beklediği EYT'ye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, EYT çalışmasının Aralık ayı sonuna kadar bitirilip Meclis'e geleceğini umduğunu söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Nebati: 'Çarklar hızla dönmeye devam etmektedir'Bakan Nebati: 'Çarklar hızla dönmeye devam etmektedir'
Erdoğan müjdeyi verdi! İşte yeni kredi burs ücretleri...Erdoğan müjdeyi verdi! İşte yeni kredi burs ücretleri...
3600 ek göstergede kapsam genişliyor!3600 ek göstergede kapsam genişliyor!
Anahtar Kelimeler:
eyt emeklilikte yaşa takılanlar eyt çıkar mı eyt de son durum

En Çok Okunan Haberler

Ronaldo'nun yeni adresi artık belli oldu

Ronaldo'nun yeni adresi artık belli oldu

Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"

Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"

Araç sahipleri dikkat! Yüzde 280 arttı, uzman isimler açıkladı: Yüzde 60 indirim...

Araç sahipleri dikkat! Yüzde 280 arttı, uzman isimler açıkladı: Yüzde 60 indirim...

Asgari ücret 2023 zammında ikinci toplantı! Masadaki rakamlar netleşiyor...

Asgari ücret 2023 zammında ikinci toplantı! Masadaki rakamlar netleşiyor...

EYT'de 'çok güçlü' kulis bilgisi! 'Ocak ayına kaldı' deniyordu ama...

EYT'de 'çok güçlü' kulis bilgisi! 'Ocak ayına kaldı' deniyordu ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 150 milyon net petrol rezervi keşfedildi, işte ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 150 milyon net petrol rezervi keşfedildi, işte ilk görüntüler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.