EYT çıkacak mı, iptal mi olacak? EYT'de deprem etkisi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son durum o tarihte belli olacak

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda oylanması planlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar tasarısı, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ilde hissedilen depremler sonrası Meclis'in 1 hafta süre ile kapanmasıyla ertelendi. EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih ise merak konusu oldu. İşte, 9 Şubat 2023 Perşembe günü itibarıyla EYT'de son durum...

EYT ÇIKACAK MI?

EYT konusu gündemdeki yerini koruyor. EYT, Meclis aşaması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girecekti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen depremde çok sayıda kişi hayatını kaybettşi. Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Meclis, çalışmalarına 1 hafta ara verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi derinden yaralayan bum olayın ardından 7 günlük milli yas ilan etti.

EYT İPTAL Mİ OLDU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilleri ve partilerin deprem bölgesine giderek çalışmalara destek olduğunu, bu nedenle bu haftaki Meclis toplantılarından sadece Genel Kurul toplantılarının ertelendiğini açıkladı.

EYT NE ZAMAN MECLİS GENEL KURULU'NDA GÖRÜŞÜLECEK?

Buna göre mecliste 6- 10 Şubat arası görüşülecek kanun teklifleri bir sonraki hafta meclis genel kurulunda görüşülecek.

